Promjena u Poljskoj: Jovićević preuzeo klub koji je donedavno vodio Željko Sopić

Hrvatski nogometni stručnjak Igor Jovićević (51) novi je trener Widzewa Lodza, objavio je poljski klub.

Jovićević dolazi u klub koji je do sredine kolovoza vodio Željko Sopić, međutim zbog loših rezultata je dobio otkaz. Na njegovo mjesto tada je imenovan Poljak Patryk Czubak, no rezultatski pomak je izostao, pa je uprava kluba ponovno odlučila povući trenerski rez.

Sportski direktor poljskog kluba je Mindaugas Nikolicius, koji je radio u Gorici i Hajduku i imao je priliku upoznati Jovićićev rad.

"Poznajem Igora s hrvatskog tržišta već dobrih 10 godina. Tijekom naših razgovora uvjerili smo se da je on upravo ono što želimo. Vjerujem da će donijeti puno kvalitete u klub. Bio je uspješan u raznim ligama i uspješno se natjecao u međunarodnim natjecanjima," kazao je Nikolicius.

Prije dolaska u Poljsku trenirao je Ludogorec s kojim je osvojio trostruku krunu. Jovićević je u karijeri trenirao i Karpaty Lviv, Celje, mlade momčadi Dinama, prvi sastav "Modrih", Dnjipro i Šahtar.

Widzev se trenutačno nalazi na 11. mjestu poljskog prvenstva sa 13 bodova, devet manje od vodećeg Gornik Zabrzea.

