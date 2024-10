Opet novo ime na klupi Dinama: Procurilo tko će Plave voditi u Ligi prvaka

Trener Dinama Nenad Bjelica isključen je u remiju s Monacom u 2. kolu Lige prvaka i neće moći voditi momčad u 3. kolu, gostovanju kod RB Salzburga.

"Prvi žuti karton dobio sam jer je skočila cijela klupa, tada ništa nisam rekao. A onda sam dobio drugi jer sam tražio prekršaj za nas, ne razumijem to. Ali dobro, to su situacije u nogometu. Podsjetilo me na situaciju iz Lisabona protiv Benfice, kad nam je faul na Petkoviću dosuđen kao kontrafaul. Prihvaćam odluku i moram se pomiriti s tim", objasnio je nakon utakmice.

A dan nakon ogleda s Monacom procurilo je tko bi trebao voditi Dinamo protiv Salzburga.

Kako piše Germanijak, ta će dužnost pripasti pomoćniku Danijelu Jumiću.

Bjelica će, jasno, pripremati momčad, narediti taktiku i održati razgovor prije utakmice pa ostati na tribinama.

Utakmica protiv Salburga je jako važna jer bi Plavi pobjedom napravili veliki korak prema prolasku u sljedeću fazu. Trenutno je Dinamo s jednim bodom 28. momčad na tablici, a Salzburg je 33. bez bodova i gol razlikom 0-7.

