Pristigla nova hijerarhija u Dinamu: Kovačević zamjenio svoje dokapetane

Kako prenosi Index, u Dinamu je stiglo do značajnih promjena u hijerarhiji momčadi, a odluku je potvrdio predsjednik Zvonimir Boban tijekom članskog dana. Trener Mario Kovačević razriješio je dosadašnje dokapetane Sandra Kulenovića i Ivana Nevistića, a na njihove pozicije postavio Scotta McKennu i Mihu Zajca. Kapetan momčadi ostaje Josip Mišić.

Boban je pritom otkrio zanimljiv detalj o tome kako je došlo do promjene:

"Nisam to ni znao jer sam se cijeli dan pripremao za ovo. Kovačević me pita za mišljenje, ali u devet od deset slučajeva napravi po svom. Dio veznih igrača će na zimu otići iz kluba, znate svi koji su", izjavio je Boban.

Promjena se neće službeno objavljivati putem klupskih kanala, jer se radi o odluci donesnoj unutar svlačionice. Pozadina svega seže u sastanak koji su igrači održali nakon poraza od Istre u Puli (1:2), na kojem su glavnu riječ vodili Sandro Kulenović i Miha Zajc.

Zajčev istup očito je ostavio snažan dojam, ne samo na igrače, nego i na trenera. Njegov autoritet i liderski stav, čini se, odjeknuli su i do Kovačevićeva ureda, zbog čega je slovenski veznjak dobio ulogu dokapetana.

S druge strane, Scott McKenna impresiju gradi na terenu borbenošću, karakterom i gestama koje su ga brzo približile navijačima i suigračima.

Upravo zato izaziva posebnu pozornost činjenica da su s te pozicije maknuti Kulenović i Nevistić, dvojica igrača koji su godinama bili među najvjernijim Dinamovim „vojnicima“.

