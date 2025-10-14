Preminuo poznati nogometaš iz susjedstva: 'Počivaj u miru, kapetane'

Umro je Miroslav 'Mido' Begić (63), legendarni nogometaš bosanskohercegovačkog kluba HŠK Posušje.

"Nakon duge i teške bolesti zauvijek nas je napustio Miroslav Begić – Mido, dugogodišnji kapetan i istinska legenda plavo-bijelih.Svojom predanošću, upornošću i ljubavlju prema klubu ostavio je dubok trag u povijesti HŠK Posušje. Godinama je bio primjer sportskog duha i odanosti – uvijek uz svoj klub, bez obzira na okolnosti."

"I kad više nije mogao biti na terenu, ostao je vjeran svom Mokrom Docu i plavo-bijeloj boji koju je toliko volio.Mido je svojim riječima i djelima nadahnjivao mnoge, pomagao svima, okupljao ljude oko kluba i širio ono najvažnije – ljubav prema Posušju."

"Njegov osmijeh i duhovitost ostat će u sjećanju svih koji su ga poznavali.Počivaj u miru, kapetane. Zauvijek ćeš biti dio plavo-bijele obitelji", objavilo je Posušje na društvenim mrežama.

