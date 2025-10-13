Umro poznati bodybuilder (41) koji je radio sa Schwarzeneggerom

Umro je Varinder Singh Ghuman (41), poznati indijski bodybuilder i glumac.

Ghuman je iznenada preminuo tijekom operacije ramena, potvrdila je njegova supruga.

Što se dogodilo? Koban ishod rutinske operacije

Prema izvješćima brojnih indijskih i svjetskih medija, Ghuman je primljen u bolnicu Fortis Escorts u Amritsaru zbog bolova i ograničene pokretljivosti u desnom ramenu. Liječnici su preporučili artroskopsku operaciju rotatorne manšete, zahvat koji se nije smatrao visokorizičnim. Njegov menadžer, Yadvinder Singh, izjavio je kako se očekivalo da će se Ghuman vratiti kući istog dana.

U službenom priopćenju, bolnica je potvrdila da je operacija, izvedena 9. listopada, prošla bez komplikacija i završila oko 15 sati, uz stabilne vitalne parametre. Međutim, samo 35 minuta kasnije, Ghuman je doživio "iznenadnu srčanu aritmiju". Unatoč hitnoj intervenciji anesteziološkog, kardiološkog i tima za intenzivnu njegu, napori reanimacije bili su neuspješni. Proglašen je mrtvim u 17:36 sati. "Bolnica Fortis duboko žali zbog ovog nesretnog gubitka i izražava iskrenu sućut ožalošćenoj obitelji i njegovim brojnim obožavateljima", stoji u priopćenju.

Tko je bio Varinder Singh Ghuman?

Varinder Singh Ghuman nije bio samo bodybuilder; bio je institucija i inspiracija. Njegova karijera dosegla je vrhunac 2009. godine kada je osvojio prestižnu titulu Mr. India, nakon čega je osigurao drugo mjesto na natjecanju Mr. Asia. Ušao je u povijest kao prvi Indijac koji je zaradio profesionalnu karticu Međunarodne bodybuilding i fitness federacije (IFBB), čime je stekao status međunarodne sportske zvijezde.

Ono što ga je posebno izdvajalo bio je njegov status prvog profesionalnog vegetarijanskog bodybuildera na svijetu. Svojom nevjerojatnom tjelesnom građom, visok gotovo 190 centimetara, rušio je predrasude i dokazivao da se vrhunska mišićna masa može izgraditi bez konzumacije mesa. Zbog svoje predanosti, snage i vegetarijanskog načina života, stekao je nadimak "He-Man Indije" i postao uzor generacijama mladih sportaša.

Od sportske ikone do filmskog platna

Njegova impresivna pojava i karizma nisu prošle nezapaženo. Sam Arnold Schwarzenegger odabrao ga je 2013. godine za ambasadora i promotora svojih zdravstvenih proizvoda u Aziji. To je Ghumanu otvorilo vrata svijeta zabave.

Glumački debi imao je 2012. godine u pandžapskom filmu "Kabaddi Once Again". Ubrzo je uslijedio i proboj u Bollywood, gdje je ostvario zapažene uloge u filmovima kao što su "Roar: Tigers of the Sundarbans" (2014) i "Marjaavaan" (2019). Njegova posljednja uloga bila je u blockbusteru "Tiger 3" (2023), gdje je glumio uz jednu od najvećih indijskih zvijezda, Salmana Khana. S više od milijun pratitelja na Instagramu, redovito je dijelio savjete o vježbanju i motivirao druge.

