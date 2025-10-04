Preminuo Milan Mandarić: Vlasnik brojnih velikih europskih nogometnih klubova

Poduzetnik Milan Mandarić preminuo je u 88. godini u Beogradu, javlja 24ur.

Američko-srpski poslovni čovjek preminuo je nakon duge bolesti i nakon što je mjesec dana bio priključen na aparate za održavanje života, a vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegova dugogodišnja suradnica Sanja Karlica Tratnik.

Na ovima prostorima najviše je djelovao u Sloveniji, gdje je vodio klubove Koper, Olimpiju i ŽNK Olimpiju. Kao predsjednik vodio je brojne klubove. Uživao je u naslovu pobjednika Kupa s francuskom Nicom u sezoni 1996./1997., a godine 1999. preuzeo je engleski klub Portsmouth, od kojeg se oprostio sedam godina kasnije. Zatim je vodio Leicester City i Sheffield Wednesday.

🕊 V 88. letu starosti je preminil Milan Mandarić, nekdanji predsednik Olimpije (2015–2021).

Pod njegovim vodstvom je Olimpija po 21 letih znova postala prvak, skupaj pa so zmaji v tem obdobju osvojili kar 5 lovorik.



Počivajte v miru, gospod Mandarić. 🕊💚 pic.twitter.com/II9ZnZmmOo — OptaŽabar (@Opta_Zabar) October 4, 2025

Mandarić je rođen 5. rujna 1938. u Gospiću, a odrastao je u Novom Sadu. Poslovni uspjeh započeo je sredinom šezdesetih kad je preuzeo obiteljski posao i u Inđiji otvorio vlastitu tvornicu automobilskih dijelova. Kasnije se preselio u SAD gdje se snašao u industriju tehnologije i čipova.

Iz ljubavi prema nogometa tamo je osnovao San Jose Earthquakes, a nakon toga je u Europi bio vlasnik belgijskoga Charleroija, potom i Nice, dok je na Otoku prvo uložio u Portsmouth, potom u Leicester City i Sheffield Wednesday.

Navodno je svojedobno imao i ponudu za preuzimanjem Hajduka, a sudjelovao je i u nekoliko transfera hrvatskih igrača. Jedan od najpoznatijih je svakako transfer Andreja Kramarića u Leicester 2015. godine. Osim njega, doveo je na Otok igrače poput Prosinečkog, Živkovića i Niku Kranjčara, dok je Zajeca postavio na klupu Portsmoutha.

POGLEDAJTE VIDEO: Izbjeglica iz Ukrajine pobijedio pa naljutio Izraelce izjavom pred predivnim damama