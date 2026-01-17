FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POČIVAO U MIRU /

Preminuo je vlasnik talijanskog velikana

Preminuo je vlasnik talijanskog velikana
×
Foto: Profimedia

U sedam godina pod njegovim vlasništvom klub je stigao do tri finala

17.1.2026.
10:06
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kada se nogometna javnost u Italiji jutros probudila, dočekala ih je tužna vijest – preminuo je vlasnik Fiorentine Rocco Commisso.

Commisso je bio veliki zaljubljenik u nogomet. Rođen je u Italiji 1949. godine i s 12 godina emigrirao u SAD, gdje je bio kapetan fakultetskog kluba. Kasnije ga je karijera vodila u poslovne vode, u kojima je zaradio velik novac, s kojim je najprije kupio posrnuli New York Cosmos, za koji su, između ostalih, igrali Niko Kranjčar i veliki Pelé, a potom i Fiorentinu. U njegovih sedam godina na čelu Fiorentine klub je često bio na sredini tablice, a dvaput je došao do finala Konferencijske lige te jednom do finala Coppa Italije.

POGLEDAJTE VIDEO: Red Bull nakon deset godina mijenja boju bolida

FiorentinaSerie A
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POČIVAO U MIRU /
Preminuo je vlasnik talijanskog velikana