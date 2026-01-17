Preminuo je vlasnik talijanskog velikana

Kada se nogometna javnost u Italiji jutros probudila, dočekala ih je tužna vijest – preminuo je vlasnik Fiorentine Rocco Commisso.

Commisso je bio veliki zaljubljenik u nogomet. Rođen je u Italiji 1949. godine i s 12 godina emigrirao u SAD, gdje je bio kapetan fakultetskog kluba. Kasnije ga je karijera vodila u poslovne vode, u kojima je zaradio velik novac, s kojim je najprije kupio posrnuli New York Cosmos, za koji su, između ostalih, igrali Niko Kranjčar i veliki Pelé, a potom i Fiorentinu. U njegovih sedam godina na čelu Fiorentine klub je često bio na sredini tablice, a dvaput je došao do finala Konferencijske lige te jednom do finala Coppa Italije.

La Fiorentina comunica la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso.



Comunicato: https://t.co/7qwoZvx5zZ pic.twitter.com/0zACWnooCK — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 17, 2026

