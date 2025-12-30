U 91. godini preminuo jedan od ključnih ljudi u povijesti Atletica iz Madrida

U 91. godini preminuo je Enrique Collar, bivši napadač i dugogodišnji kapetan Atlético Madrida, jedan od najvažnijih igrača u povijesti madridskog kluba.

Collar je rođen 2. studenoga 1934. u San Juan de Aznalfaracheu, a u Atlético je stigao 1952. godine. Prije nego što se etablirao u prvoj momčadi, igrao je na posudbama u Cádizu i Murciji, gdje je pokazao potencijal koji će kasnije u potpunosti potvrditi u crveno-bijelom dresu.

Tijekom 16 sezona u Atléticu odigrao je ukupno 470 utakmica i postigao 101 pogodak, čime se svrstao među igrače s najviše nastupa u klupskoj povijesti. Deset sezona nosio je kapetansku vrpcu, najduže od svih igrača Atletica.

Bio je važan dio momčadi koja je krajem 1950-ih i tijekom 1960-ih ostvarila prve velike europske uspjehe. Sudjelovao je u prvim nastupima kluba u Kupu prvaka, a 1961. godine postigao je i prvi pogodak Atlético Madrida u Kupu pobjednika kupova. S klubom je osvojio naslov prvaka Španjolske, tri domaća kupa i Kup pobjednika kupova.

Za španjolsku reprezentaciju nastupio je 16 puta i postigao četiri gola, a bio je i član reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 1962. godine u Čileu.

Atlético Madrid mu je u sezoni 2023./24. odao priznanje uvrstivši ga među klupske legende, a njegov doprinos ostaje trajno zapisan u povijesti kluba.

