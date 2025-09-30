Preminuo legendarni nogometaš i trener Osijeka: 'Veliki trener, pedagog i čovjek'

Preminuo je Branko Karapandža. U 84. godini života prestalo je kucati srce legendarnog igrača i trenera NK Osijeka. Čak 12 sezona je odigrao u osječkom klubu, a nakon igračke karijere posvetio se treniranju mlađih kategorija.

Bio je i juniorski reprezentativac bivše Jugoslavije 1959. godine. Igrao je za drugoligaša Osijek, a odbijao je ponude iz prve lige Jugoslavije. Pred kraj karijere igrao je u Metalcu od 1970. do 1973.

U Omladinsku školu Nogometnog kluba Osijek stigao je 1972. i ostao puna dva desetljeća, da bi potom učinio puno toga dobroga tijekom 15-godišnjeg djelovanja u Grafičaru i u konačnici u Akademiji Krpan&Babić u svojih završnih 10 godina nogometnog opusa.

Bio je i prvi trener Nenada Bjelice, a bivši se trener Osijeka i Dinama od svoga trenera oprostio na Instagramu. "Danas je preminuo moj prvi trener u NK Osijeku, Branko Karapandža. Čovjek koji je svojim pristupom osvojio srca na tisuće djece, koja su kroz mnoštvo klubova u kojima je radio učinila prve nogometne korake. Veliki trener, veliki pedagog, veliki ČOVJEK. Naš Karoš! Počivajte u miru, dragi treneru! Iskrena sućut obitelji!"

