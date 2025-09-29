Tuga u Španjolskoj: Preminuo bivši vratar Real Madrida i španjolske reprezentacije

Tužne vijesti obznanio je Real Madrid. U 89. godini života preminuo je bivši vratar José Araquistáin.

Araquistáin je za Real Madrid odigrao 97 utakmica tijekom sedam sezona, od 1961. do 1968., tijekom kojih je osvojio jedan Europski kup, šest naslova La Lige i jedan Španjolski kup. Bio je vratar u šestom europskom kupu Real Madrida, koji su osvojili u Bruxellesu 1966. godine. U sezoni 61-62 osvojio je Zamora Trophy za najboljeg vratara La Lige.

Branio je i za španjolsku reprezentaciju, a bio je član momčadi koja je nastupila na Svjetskom prvenstvu u Čileu 1962. Za reprezentaciju je upisao šest nastupa, a osim u Realu, branio je u Sociedadu, Eibaru, Elcheu i Castellonu.

