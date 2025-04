Preminuo legendarni Brazilac: Igrao uz bok Peleu i Garrinchi, a s Interom je osvojio sve

Bivši brazilski napadač Jair preminuo je u subotu u 84. godini, objavio je u nedjelju Inter, s kojim je dominirao talijanskim i europskim nogometom 1960-ih.

"Jair je preminuo. Desnokrilni igrač s fenomenalnom sposobnošću driblinga, osvojio je sve s Interom. Četiri naslova prvaka, dva Kupa europskih prvaka, dva Interkontinentalna kupa i mjesto u vječnosti s legendarnom momčadi“, priopćio je Inter.

Prije početka utakmice 34. kola Intera s AS Romom u nedjelju, Nerazzurri su odali počast napadaču koji je nosio njihov dres od 1962. do 1967. i od 1968. do 1972. godine.

Puno ime Jair da Costa, Brazilac je postigao 67 golova u svim natjecanjima za milanski klub, s kojim je osvojio talijansko prvenstvo 1963., 1965., 1966. i 1971., Ligu prvaka i Interkontinentalni kup 1964. i 1965. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jair, koji je također igrao za AS Romu (1967.-68.), bio je dio brazilske momčadi koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 1962. u Čileu, ali u konkurenciji legendarnih Garrinche i Peléa, nikada nije ušao u igru.

POGLEDAJTE VIDEO: Varaždin sjajnim preokretom bacio Lokomotivu na koljena, a o jednoj majstoriji će se dugo pričati