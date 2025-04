Ancelotti ekspresno napušta Real: Samo ga jedan korak dijeli od velikog izazova

Već se neko vrijeme piše o odlasku Don Carla Ancelottija s klupe Real Madrida. Prije desetak dana izašla je informacija kako će veliki Talijan klupu španjolskog velikana napustiti odmah po završetku jučerašnjeg finala Kupa Kralja. To se ipak nije dogodilo unatoč porazu Kraljevskog kluba, ali čini se kako to ipak ne znači da će Ancelotti ostati na klupu Reala.

Poznato je već neko vrijeme kako brazilski nogometni savez već dulje vrijeme pokušava nagovoriti Ancelottija da sjedne na izborničku klupu Selecaa, ali on je to dosad odbijao u korist ostajanja u Realu. Međutim, kako stvari sada stoje, Ancelotti nikada nije bio bliže Brazilu piše Sky. Talijanski insajder, Niccolo Schira na svom je profilu na X-u potvrdio kako je talijanski stručnjak na korak do klupe Brazila.

On bi tako na kraju sezone trebao napustiti klupu Reala i preuzeti Brazil prije početka Svjetskog klupskog prvenstva. Brazilski izaslanici još su uvijek u Španjolskoj i pokušavaju finalizirati posao, a pregovori bi se trebali nastaviti u svibnju. Favorit za Ancelottijevog nasljednika na klupi Reala je Xabi Alonso.

