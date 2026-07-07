Prekinut Torcida kup, organizator objavio razlog

Program Torcida kupa u ponedjeljak nije održan do kraja. Posljednji dvoboj večeri nije odigran jer je natjecanje prekinuti, organizatori tvrde da se prekid dogodio "zbog neopravdanog pojačanog nadzora organa reda".

Torcida kup se o tim događajima oglasio na društvenim mrežama, a njihovu objavu prenosimo u cijelosti.

"[PREKID TORCIDA KUPA??!!]

U prvoj utakmici večeri pala je Vitoria od strane domaćina ove utakmice, s 5:3 su bili bolji od ekipe Corners, držeći rezultat pod kontrolom cijelu utakmicu.

U drugom susretu polovni su bili olovni i s 5:0 odgojili sinove. Davali su sinovi sve od sebe i zaslužili su i koji gol, ali ovaj puta bolja ekipa zasluženo prolazi dalje.

Treća utakmica donijela je dvoboj Trstenik Jungsa koji su nakon početnog zaostatka dali baruta svojim protivnicima i utakmicu okrenuli u svoju korist konačnim rezultatom 5:2.

Špigula u jako zanimljivom sastavu uvjerljivo prolazi dalje. Po tri gola Kusture i Radića, ukupno 10:1.

Zadnja utakmica ove večeri nažalost je otkazana zbog neopravdanog pojačanog nadzora organa reda. Vidimo se u sljedećim terminima", stoji u njihovoj objavi.