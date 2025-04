Mijatović opleo po Ancelottiju i krivi jednog igrača: 'Zbog njega drugi nisu na nivou'

Bivši igrač i sportski direktor Reala, Predrag Mijatović secirao je teški poraz madridskog kluba od Arsenala u Ligi prvaka u utorak navečer koji je kraljevski klub udaljio od obrane naslova.

"Englezi su imali malo toga za izgubiti, a puno za dobiti i zato su izašli na teren motivirani od prve minute. Real, s druge strane, nije bio dobar u prvom poluvremenu, ali bilo je solidan, međutim, u drugom poluvremenu nije postojao, igrali su jako siromašno. Topnici su to iskoristili", rekao je Mijatović za španjolski Cadena SER.

"Dugo nisam vidio Real Madrid u ovakvoj utakmici Lige prvaka, a da nije stvorio niti jednu šansu", a pohvalio je i Courtoisov nastup jer je mogao "biti i gori rezultat", iako i dalje vjeruje u epski potencijal momčadi. Kritizirao je Peđa i Ancelottija.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/PIXSELL

"Nije dobro kontrolirao momčad. Želi ugoditi svim igračima, ali u Real je uvijek imao startere i zamjene poput Nacha ili Gutija, odlične zamjene, a sad Ancelotti očekuje od nekih igrača koji nisu spremni niti fizički niti psihički da igraju kako on želi, a to stvara zbunjenost i nedostatak samopouzdanja. Na njegovim se presicama vidi da kritizira svoje igrače, dok ih je prije bio sklon zaštiti", kritičan je bio Crnogorac.

'Vini je izgubio samopouzdanje dolaskom Mbappéa'

"Kod igrača nema one reakcije kakve je nekad bilo. Osjeća se nemoć, lica igrača kod 3:0 govore da žele da se utakmica što prije završi i to me brine", rekao je Peđa i osvrnuo se na odnos Mbappéa i Víniciusa. "Otkako je stigao Kylian Mbappé, Vinicius je izgubio samopouzdanje. Ne zna što radi i što mu je naredni potez. On djeluje kao da se trudi da dokaže navijačima da je on bolji od Mbappéa. To ne koristi timu. Zbog njega svi oni ne igraju na svom najboljem nivou", rekao je Mijatović i zaključio da ovaj put nije optimističan što se tiče preokreta jer Real ne igra dobro i to je vrlo opasno.

