Znamo sve četvrtfinaliste Kupa, a i kada je ždrijeb: Moguć i veliki derbi

ŽALOSNO /
Otkriveno zašto je Dinamo prijavio Carevića nakon pobjede
Jedini niželigaš u posljednjih osam jest Kurilovec
U srijedu smo svjedočili pobijedi Rijeke nad Mladosti iz Ždralova i Varaždina nad Osijekom i tako smo saznali posljednja dva četvrtfinalista Hrvatskog nogometnog kupa.
Jedini niželigaš u posljednjih osam jest Kurilovec koji je iznenadio Istru pa ćemo tako imati sedam SHNL-ligaša i jednog četvrtoligaša koji će svima biti poželjna udavača. Osim tri nabrojana kluba, u četvrtfinalu su još Gorica, Hajduk, Dinamo i Lokomotiva.
