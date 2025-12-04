Znamo sve četvrtfinaliste Kupa, a i kada je ždrijeb: Moguć i veliki derbi

U srijedu smo svjedočili pobijedi Rijeke nad Mladosti iz Ždralova i Varaždina nad Osijekom i tako smo saznali posljednja dva četvrtfinalista Hrvatskog nogometnog kupa.

Jedini niželigaš u posljednjih osam jest Kurilovec koji je iznenadio Istru pa ćemo tako imati sedam SHNL-ligaša i jednog četvrtoligaša koji će svima biti poželjna udavača. Osim tri nabrojana kluba, u četvrtfinalu su još Gorica, Hajduk, Dinamo i Lokomotiva.

Sve o Hrvatskom kupu čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Parove četvrtfinala dobit ćemo na ždrijebu u prostorijama-a vrlo brzo. Tportal javlja da će se ždrijeb održati u ponedjeljak i tada ćemo saznati sve parove. Restrikcija i nositeljstva nema i svi imaju jednake šanse izvući bilo koga. Tako je moguće da već u četvrtfinalu vidimo vječni derbi Dinama i Hajduka.

POGLEDAJTE VIDEO: Ludilo izvlačenja skupina SP-a sve je bliže: Amerikanci spremili show koji će impresionirati