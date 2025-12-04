FREEMAIL
ŽALOSNO /

Otkriveno zašto je Dinamo prijavio Carevića nakon pobjede

Otkriveno zašto je Dinamo prijavio Carevića nakon pobjede
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Carević se osim vrijeđanja igrača Dinama uspio posvađati i s navijačima Dinama

4.12.2025.
9:23
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
Podsjetimo, Dinamo je nakon pobjede 2:0 protiv Gorice, golovima Monsefa Bakrara (34. minuta) i Marka Solde (92. minuta), prijavio trenera Gorice Marija Carevića delegatu, a sada je otkriven razlog.

Kako smo ranije već napisali, Modri su trenera Gorice prijavili zbog ponašanja prema igračima Dinama, a sada je otkriveno i prema kome je konkretno Carević imao neprimjerenu komunikaciju. Carević je, naime, vrijeđao Dinamovog lijevog beka, Šveđanina peruanskih korijena Mattea Pereza Vinlofa, nazvavši ga "majmunom", prenosi Večernji.

Inače, Carević se osim s Vinlofom svađao i s navijačima Dinama, a nakon utakmice je izjavio:

"Meni je legitimno izležavati se i mi smo se izležavali u Maksimiru kad smo vodili. Sve je to u granicama sporta, ali nije mi lako slušati uvrede od prve minute."

 

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamov junak iz Gorice najavio Hajduk: 'Trebamo se postaviti kao prvaci i ići na tri boda'

Matteo Perez VinlöfDinamoHnk GoricaHnlDelegat
Otkriveno zašto je Dinamo prijavio Carevića nakon pobjede