DIRLJIVO /

Potresna poruka bivše nade Chelseaja: 'Ostalo mi je još samo nekoliko dana'

Potresna poruka bivše nade Chelseaja: 'Ostalo mi je još samo nekoliko dana'
Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia

Musonda dolazi iz poznate nogometne obitelji

9.1.2026.
19:54
Sportski.net
Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
Bivši igrač Chelseaja i nekada velika nada belgijskog nogometa, Lamisha Musonda, šokirao je javnost emotivnom objavom u kojoj je otkrio da se bori s teškom, zasad nepoznatom bolešću te da mu, kako tvrdi, preostaju tek dani života.

Musonda (33) je posljednje dvije godine proveo daleko od očiju javnosti, suočen s ozbiljnim zdravstvenim problemima zbog kojih se 2020. povukao iz nogometa. Karijeru je započeo u Anderlechtu, a potom se razvijao u Chelseajevu akademiju, prije nego što je nastupao za klubove u Belgiji, Španjolskoj i Kongu.

U dirljivoj poruci zahvalio je obitelji, prijateljima i svima koji su ga pratili kroz život i karijeru, istaknuvši da se sada bori za svaki novi dan te da mu mnogo znače podrška i molitve.

Musonda dolazi iz poznate nogometne obitelji, otac mu je bivši reprezentativac Zambije, a i njegova braća ostavila su trag u europskom nogometu.

Potresna poruka bivše nade Chelseaja: 'Ostalo mi je još samo nekoliko dana'