Potpuni kaos na Maksimiru: Pogledajte isključenje Carevića u situaciji kakvu još nismo vidjeli u HNL-u

Utakmica Lokmotive i Gorice u sklopu 21. kola HNL-a ponudila je nekoliko suludih situacija, a isključenje trenera gostiju još će dugo biti predmet brojnih nogometnih razgovora.

Naime, prvi vodstvu Lokomotive 2:0, uslijedila je kontra Gorice 2 na 1, a sudac Lovrić je na zgražanje i komentatora, a posebice trenera Gorice Marija Carevića odlučio baš tad svirati kraj prvog dijela. Carević je tada izgubio kontrolu, uletio u teren, a zbog reakcije i prigovora glavni sudac Zdenko Lovrić mu je pokazao crveni karton.

Trener Gorice u bijesu je svom pomoćniku rekao da neće izaći u nastavak susreta. Carevića je smirivao i trener Lokomotive Nikica Jelavić, a cijelu situaciju možete pogledati OVDJE.

Utakmica je završila 3:0 za domaćine, a gosti su promašili dva penala. Golove su zabili Marko Pajač (12-11m), Blaž Bošković (22) i Aleks Stojaković (47). Jurica Pršir je u 55. s bijele točke promašio gol, dok je u 71. Josip Posavec obranio udarac Filipa Čuića.

