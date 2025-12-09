FREEMAIL
PRIJE TRI GODINE /

Ponovno je isplivao video legende kako slavi prolazak Hrvatske

Ponovno je isplivao video legende kako slavi prolazak Hrvatske
Foto: John Pryke/afp/profimedia

Bosnich je gostovao tijekom četvrtfinalnih ogleda Svjetskog prvenstva 2022. na australskoj televiziji SBS, a do euforije ga je doveo promašaj Brazilaca u raspucavanju.

9.12.2025.
20:51
Sportski.net
John Pryke/afp/profimedia
Prošle su tri godine otkako je Hrvatska na Svjetskom prvenstvu u Katru izbacila Brazil iz četvrtfinala nakon raspucavanja jedanaesteraca.

Zbilo se to upravo na današnji dan 2022. godine, na jedinom Svjetskom prvenstvu igranom zimi, a sada je ponovno isplivala reakcija jednog bivšeg nogometaša.

Na obljetnicu tog prolaska društvenim mrežama proširila se reakcija Marka Bosnicha. Bosnich, nekadašnji vratar Manchester Uniteda i Aston Ville te australske reprezentacije, gostovao je tijekom četvrtfinalnih ogleda Svjetskog prvenstva 2022. na australskoj televiziji SBS, a do euforije ga je doveo promašaj Brazilaca u raspucavanju. Bosnich je uz Marka Viduku i Milu Jedinaka ujedno dio hrvatske dijaspore i legenda Socceroosa.

Svjetsko PrvenstvoSvjetsko Prvenstvo 2022.Mark BosnichHrvatska BrazilHrvatska Nogometna Reprezentacija
