Ponovno je isplivao video legende kako slavi prolazak Hrvatske

Prošle su tri godine otkako je Hrvatska na Svjetskom prvenstvu u Katru izbacila Brazil iz četvrtfinala nakon raspucavanja jedanaesteraca.

Zbilo se to upravo na današnji dan 2022. godine, na jedinom Svjetskom prvenstvu igranom zimi, a sada je ponovno isplivala reakcija jednog bivšeg nogometaša.

Na obljetnicu tog prolaska društvenim mrežama proširila se reakcija Marka Bosnicha. Bosnich, nekadašnji vratar Manchester Uniteda i Aston Ville te australske reprezentacije, gostovao je tijekom četvrtfinalnih ogleda Svjetskog prvenstva 2022. na australskoj televiziji SBS, a do euforije ga je doveo promašaj Brazilaca u raspucavanju. Bosnich je uz Marka Viduku i Milu Jedinaka ujedno dio hrvatske dijaspore i legenda Socceroosa.

