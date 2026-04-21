Drama na jugu Italije: Policija upala na teren zbog huligana, igrači bježali u svlačionice

U utakmici 37. kola skupine C talijanske Serie C između Monopolia i Foggie odigrane su scene koje su potpuno zasjenile nogomet, pretvorivši derbi u južnoj Italiji u kaotičan i dramatičan događaj.

Susret u Monopoliju, koji je Monopoli dobio 1:0, naglo je prekinut nakon što su gostujući navijači ušli na teren. Prema izvještajima, dio njih bio je maskiran, a upad je izazvao paniku među igračima koji su u strahu bježali prema svlačionicama ili se skrivali iza reklamnih panoa.

Panika na travnjaku i intervencija policije

Na teren su ubrzo stigle policijske snage, uključujući i pripadnike u civilu, kako bi spriječile daljnju eskalaciju sukoba. U jednom trenutku jedan od izgrednika je uhićen nasred igrališta, što su zabilježili i šokirani gledatelji na stadionu.

Sudac je zbog sigurnosne situacije privremeno prekinuo utakmicu na oko deset minuta, nakon čega je susret nastavljen i priveden kraju bez promjene rezultata. Jedini pogodak, koji je postigao igrač Monopolija Fall, ostao je presudan i izazvao dodatno nezadovoljstvo među gostujućim navijačima.

Poraz dodatno otežava situaciju za Foggiju, koji se sada nalazi u ozbiljnoj opasnosti od izravnog ispadanja u Serie D, u sezoni koju obilježavaju brojni problemi i nestabilnost.

Cenas de selvageria em Monopoli x Foggia, Serie C italiana.



Com o time próximo da queda, torcedores visitantes invadiram o campo para agredir os atletas, que fugiram para os vestiários. Ainda bateram em seguranças antes de serem presos.



— Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) April 20, 2026

Klub pod sjenom ozbiljnih optužbi

Problemi se, međutim, ne odvijaju samo na travnjaku. Foggia prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u svojoj novijoj povijesti, a klub je od svibnja 2025. pod istragom u sklopu akcije koju vodi državno odvjetništvo u Bariju.

Istraga se odnosi na navodne veze između dijela navijačke skupine i organiziranog kriminala, uključujući prijetnje i pritiske na tadašnje klupsko vodstvo, s ciljem promjene vlasničke strukture.

Prema navodima istražitelja, situacija je u pojedinim slučajevima eskalirala do ozbiljnih incidenata, uključujući i nasilne napade na klupske osobe, što dodatno produbljuje krizu u jednom od nekadašnjih prvoligaša koji je 90-ih godina igrao i u Serie A.

