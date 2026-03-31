Zenica pod ospadom: Policija pojačala mjere, tisuće navijača čekaju ključni duel Bosne i Italije

Policija u Zenici objavila je u utorak kako utakmicu nogometnih reprezentacija BiH i Italije koja će se igrati u večernjim satima tretira kao događaj visokog rizika pa poduzima dodatne mjere osiguranja dok se tisuće navijača pripremaju za dolazak u taj grad kako bi pratili susret odluke o tome koja će se momčad plasirati na Svjetsko prvenstvo.

Reprezentativci BiH i Italije sastaju se u finalu doigravanja u sklopu kvalifikacija za predstojeće SP koje će se igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi od 11. lipnja do 19. srpnja.

U obje momčadi očekuju pobjedu, a u BiH posebice računaju na prednost domaćeg terena odnosno na činjenicu da će se utakmica igrati na zeničkom stadionu Bilino polje.

Zbog velikog zanimanja za tu utakmicu i činjenice da svi zainteresirani navijači neće moći ući na stadion koji može primiti tek nešto više od 13 tisuća gledatelja gradska uprava Zenice organizirala je zajedničko praćenje meča na televizijskom ekranima u obližnoj sportskoj dvorani.

Dolazak na stadion u Zenici najavio je i ponajbolji svjetski tenisač Novak Đoković koji je na društveim mrežama pozdravio pobjedu BiH nad reprezentacijom Walesa u sklopu doigravanja porukom "Bravo Edine, bravo BiH".

Navijačku euforiju u policiji su shvatili kao ozbiljan izazov.

"Utakmica je ocijenjena kao događaj visokog rizika te će policija, uz potporu drugih policijskih agencija, poduzeti sve mjere kako bi se spriječilo ugrožavanje osobne i imovinske sigurnosti navijača, gostiju i svih sudionika događaja", naveli su iz Ministarstva unutarnih poslova Zeničko-dobojske županije.

Izbornik BiH Sergej Barbarez najavio je uoči utakmice kako će nastajati osigurati da njegovi nogometaši ne uđu u meč isuviše emotivno.

"Sigurno je i za njih (Italiju) važna utaknmica kao i za nas", kazao je Barbarez.

Gennaro Gatusso u ponedjeljak je kazao kako poštuje snagu i entuzijazam bosanskohercegovačke reprezentacije no očekuje pobjedu svoje momčadi.

Potvrdio je kako je u slučaju poraza spreman preuzeti svu odgovornost.

Pobijede li Italiju, najbolji nogometaši BiH imat će priliku po drugi put sudjelovati na svjetskom prvenstvu.

Bivši izbornik BiH i nekadašnji igrač splitskog Hajduka Blaž Slišković kazao je kako vjeruje da je Zenica odlično okruženje za pobjedu BiH jer je tamošnji stadion "mali i vrlo vruć".

"Kad sam bio izbornik sam sam odabrao da reprezentacija igra u Zenici. Igrali smo u Sarajevu nekoliko puta, ali više volim Zenicu, koja je mali stadion s tribinama odmah pored terena, a teren je također izvrstan. U konačnici, gledano u globalu, zbog ambijenta, stadion u Zenici je savršen", kazao je Slišković kako ga citira talijanski portal Tuttomercato.

