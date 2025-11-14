Jesu li procurile slike novog dresa Hrvatske za SP? Internet bruji o dizajnu za 2026.

Hrvatska reprezentacija na Svjetskom prvenstvu 2026. nastupit će u novom Nikeovu dresu, posljednjem prije prelaska na Adidas. Čini se da će i ovaj imati klasični dizajn koji kombinira klasične elemente i moderno oblikovanje te se vraća motivima s prvog nastupa Hrvatske 1990. protiv SAD-a.

Prepoznatljivi kvadratići postavljeni su u usku okomitu traku po sredini dresa, dok ostatak ostaje jednostavno bijel. Rukavi su crveni, a sa strane se nalaze plavi detalji koji zaokružuju nacionalne boje.

Najposebniji dodatak je diskretna glagoljica, simbol hrvatske kulturne tradicije. Još nije potvrđeno gdje će točno biti smještena, no očekuje se da će se pojaviti na ovratniku ili unutarnjim dijelovima dresa.

Reportedly leaked Croatia kits by Nike. This is not official..what do you think? pic.twitter.com/WoABD9d3IH — Ante🥉🥈🥉 (@AnthonyZoric) November 13, 2025

Ovaj model ujedno je simboličan kraj dugog razdoblja suradnje s Nikeom, prije nego što 2027. godine reprezentacija prijeđe na Adidasovu opremu.

