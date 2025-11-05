PONIŠTEN I PENAL /

VAR im ukrao snove: Pogledajte zašto je hrabrim Belgijcima poništen gol za pobjedu protiv Barce

Foto: Nicolas Tucat/afp/profimedia

Zabili su Belgijci u prvoj minuti nadoknade i četvrti gol, ali javio se VAR

5.11.2025.
23:42
Sportski.net
Nicolas Tucat/afp/profimedia
Barcelona je u ludoj utakmici kod Club Bruggea odigrala 3:3 u četvrtom kolu Lige prvaka nakon što je čak triput gubila. 

Poveli su domaćini u šestoj minuti kada je zabio Tresoldi, ali brzinski je izjednačio Ferran Torres već u osmoj minuti. 

Novo vodstvo domaćinima donio je Carlos Forbs u 17. minuti. Forbs (21 godina 231 dan) je najmlađi igrač koji je i zabio i asistirao u utakmici Lige prvaka protiv Barcelone, nadmašivši rekord Davida Beckhama na Old Traffordu u rujnu 1998. (23 godine 137 dana).

Barca je izjednačila u 61. preko Yamala, ali nakon samo tri minute Brugge je opet poveo. Ponovno je strijelac bio Forbs. Anthony Taylor je u 64. svirao penal za Club Brugge, ali javio se VAR i poništio ga. 

U 77. minuti udarac Yamala je lagano skrenuo Seys, ali dovoljno da prevari svog golmana i to je bilo 3:3. 

No, zabili su Belgijci u prvoj minuti nadoknade i četvrti gol, ali javio se VAR. Sviran je faul na Szczesnyju, a situacija je izazvala brojna negodovanja. Spornu situaciju pogledajte OVDJE i sami zaključite je li VAR 'ukrao' hrabrim Belgijcima pobjedu protiv velike Barce. 

