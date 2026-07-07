Pogledajte stadion koji planiraju graditi na Balkanu! Mnogi kažu da izgleda nestvarno

Predstavljen je projekt novog stadiona "Prishtina 2030", koji bi trebao biti izgrađen uoči Mediteranskih igara 2030. godine i postati novi dom kosovske reprezentacije.

Idejno rješenje izradio je arhitekt Ardit Hamza, a stadion je projektiran prema UEFA-inim standardima kategorije 4, s kapacitetom od 22.060 gledatelja. Planirani su moderni sadržaji poput VIP loža, medijskog centra, restorana, konferencijskih dvorana i hibridnog travnjaka.

Stadion bi bio smješten u novom sportskom kompleksu na sjeverozapadu Prištine, uz parkove, trgove i buduće Olimpijsko selo. Iako je projekt zasad u fazi koncepta, cilj je stvoriti jedno od najmodernijih sportskih zdanja u regiji.