Pogledajte stadion koji planiraju graditi na Balkanu! Mnogi kažu da izgleda nestvarno
Idejno rješenje izradio je arhitekt Ardit Hamza
Predstavljen je projekt novog stadiona "Prishtina 2030", koji bi trebao biti izgrađen uoči Mediteranskih igara 2030. godine i postati novi dom kosovske reprezentacije.
Idejno rješenje izradio je arhitekt Ardit Hamza, a stadion je projektiran prema UEFA-inim standardima kategorije 4, s kapacitetom od 22.060 gledatelja. Planirani su moderni sadržaji poput VIP loža, medijskog centra, restorana, konferencijskih dvorana i hibridnog travnjaka.
Stadion bi bio smješten u novom sportskom kompleksu na sjeverozapadu Prištine, uz parkove, trgove i buduće Olimpijsko selo. Iako je projekt zasad u fazi koncepta, cilj je stvoriti jedno od najmodernijih sportskih zdanja u regiji.