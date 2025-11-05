LUDA UTAKMICA /

Talijani u šoku! Pogledajte kako se Ivan Jurić žestoko zakačio sa svojim igračem u Ligi prvaka

Foto: Christophe Simon/afp/profimedia

Utakmicu je obilježio i incident u 75. minuti kada ja Ivan Jurić napravio zamjenu i izvadio Lookmana te uveo Musaha

5.11.2025.
23:12
Sportski.net
Christophe Simon/afp/profimedia
Atalanta je u četvrtom kolu Lige prvaka slavila kod Marseillea 1:0 golom Samardžića u 90. minuti nakon promašenog penala u prvom poluvremenu te poništenog gola u 79. minuti. 

Utakmicu je obilježio i incident u 75. minuti kada ja Ivan Jurić napravio zamjenu i izvadio Lookmana te uveo Musaha. Zakačili su se Lookman i Jurić kada je igrač izlazio van. Situaciju pogledajte OVDJE

Jurić je s Lookmanom imao i ranije problema, ali su to uspjeli riješiti. Međutim, ova situacija pokazuje kako sve sigurno nije u najboljem redu. 

Jurić je kasnije, u 87. minuti dobio i žuti zbog nesportskog ponašanja. 

Ivan JurićAtalantaLiga Prvaka
