Na dan utakmice mora se izložiti zastava protivnika: Pogledajte gdje su Albanci smjestili srpsku

Danas se na Kombatore Areni igra najrizičnija utakmica u Europi, prema procjeni UEFA-e. Od 20:45 snage će odmjeriti Albanija i Srbija u sklopu kvalifikacija za Svjtesko prvenstvo 2026.

Napetosti uoči susreta ne nedostaje, a na društvenim mrežama viralan je postao jedan čin Albanaca. Naime, prema UEFA-inim pravilima, na dan utakmice mora se izvisiti protivnička, odnosno gostujuča, zastava na stadionu. Albanci su to učinili na način da su srpsku zastavu objesili u najmanjem mogućem formatu na najmanje vidljivom mjestu na stadionu.

🇦🇱🇷🇸 Albania have hung up the tiniest possible Serbia flag in their stadium ahead of the teams' World Cup qualifier.pic.twitter.com/KqdhZG1Rqq