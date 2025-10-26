Pogledajte gdje je danas legendarni Finac! Pa ovo je nevjerojatno...

Legendarni Finac Jari Litmanen trenutačno igra za treću momčad estonskog Kaleva iz Tallinna. Iako je to razvojna momčad za seniore Kaleva, dopušten je i određen broj starijih igrača u momčadi.

Takvi propisi nisu ništa novo pa su ih koristili i hrvatski klubovi dok su njihove druge momčadi igrale u drugoj ligi. Pedesetčetverogodišnji Litmanen tako igra u četvrtoj estonskoj ligi, a razlog je jednostavan – za tu momčad igraju i njegovi sinovi Bruno i Caro. Zanimljivo je da osim Litmanena u toj momčadi igra i jedan drugi bivši igrač Liverpoola. Za treću momčad Kaleva igra i ni više ni manje – predsjednik Kalev Tallinna i Ragnar Klavan.

Litmanen je deseterostruki najbolji finski igrač, a od poznatijih klubova Litmanen je u karijeri igrao za Ajax, Barcelonu, Liverpool i Fulham, dok je Klavan igrao za Augsburg, nizozemski AZ, Liverpool i Cagliari.

