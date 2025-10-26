SENZACIONALNO /

Pogledajte gdje je danas legendarni Finac! Pa ovo je nevjerojatno...
Foto: Marcel Van Dorst/defodi Images/imago Sportfotodienst/profimedia

Suigrač mu je druga zvijezda, ponajbolji igrač estonije u povijesti, Ragnar Klavan

26.10.2025.
19:01
Sportski.net
Marcel Van Dorst/defodi Images/imago Sportfotodienst/profimedia
Legendarni Finac Jari Litmanen trenutačno igra za treću momčad estonskog Kaleva iz Tallinna. Iako je to razvojna momčad za seniore Kaleva, dopušten je i određen broj starijih igrača u momčadi.

Takvi propisi nisu ništa novo pa su ih koristili i hrvatski klubovi dok su njihove druge momčadi igrale u drugoj ligi. Pedesetčetverogodišnji Litmanen tako igra u četvrtoj estonskoj ligi, a razlog je jednostavan – za tu momčad igraju i njegovi sinovi Bruno i Caro. Zanimljivo je da osim Litmanena u toj momčadi igra i jedan drugi bivši igrač Liverpoola. Za treću momčad Kaleva igra i ni više ni manje – predsjednik Kalev Tallinna i Ragnar Klavan.

Litmanen je deseterostruki najbolji finski igrač, a od poznatijih klubova Litmanen je u karijeri igrao za Ajax, Barcelonu, Liverpool i Fulham, dok je Klavan igrao za Augsburg, nizozemski AZ, Liverpool i Cagliari.

Pogledajte gdje je danas legendarni Finac! Pa ovo je nevjerojatno...