Dinamo je sinoć na Maksimiru, u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka, remizirao s poljskom Legijom 1:1. Plavi su poveli u 60. minuti preko sjajnog Brune Petkovića, koji je s nekih 10 metara fantastično zakucao loptu glavom, da bi Muci lijepim udarcem s nekih 22 metra u 82. rastegnuo Dominika Livakovića i postavio konačni rezultat.

Ponovno primili gol iz daljine

Modri su tako ponovno primili gol s velike udaljenosti. Dinamo je, bez sumnje, bolja momčad od Legije, ali za plasman u playoff Lige prvaka morat će u Varšavi odigrati još bolju utakmicu nego što je to bio slučaj jučer. Sad je za Plave dobro što više ne vrijedi pravilo pogotka u gostima, tako da svaki remi vodi na uzvratu u produžetke.

Okrenuli smo broj poznatog hrvatskog trenera Nikolu Jurčevića, koji nam je iskomentirao događanja na Maksimiru:

"Utakmica je bila jako teška i jako tvrda. Znalo se da bi to tako nekako moglo biti. Pomalo i neka repriza utakmice koja je bila protiv Omonije, s time što je Legia ipak ozbiljnija i kvalitetnija momčad. Do te 82. moglo se reći OK, pametna igra, pobjeda 1:0 jer, kažem, najvažniji je na kraju rezultat. No, jedan udarac iz daljine vratio je stvari na početak, tako da je sad sve otvoreno. Slavlje od 1:0 Dinama u Varšavi bilo bi apsolutno dovoljno, s obzirom na Dinamovu kvalitetu i na prostor, mislim a će se sigurno otvoriti u Varšavi. Rezultat 1:1 daje realne šanse i jednima i drugima za prolazak".

Teška i tvrda utakmica

Kastrati je u 65. minuti zamijenio Majera. Očekivao je trener Krznar da će Legia ozbiljnije krenuti prema naprijed, te da će brzi Kastrati imati priliku iz polukontri i kontri ugroziti Borica. To se, doduše, dvaput i dogodilo ali nakon njegovih ubacivanja gostujući su braniči izbijali lopte iz svog kaznenog prostora.

"Gledajte, utakmica je bila jako teška i tvrda. Vidjelo se da tu nema baš niti pravog ritma niti prave svježine, što je razumljivo jer im je to valjda osma utakmica u već mjesec dana. Naporno je to, razumljivo da nema poleta i tečnosti u igri. Ako gledamo pojedinačno, ono što veseli i što je ohrabrujuće sigurno je Petković, koji je bio blizu onih svojih izdanja koje pamtimo. On je bio taj igrač, objektivno, koji je nosio sve ofanzivne akcije Dinama na ovoj utakmici. Na kraju krajeva, zabio je i taj gol, ali i vezna linija, kreativni dio vezne linije i ostali ofenzivni dio momčadi, nije imao potrebnu svježinu i kvalitetu na utakmici. Tako da su ove reakcije Krznara i pokušaji da promijeni ritam, ubaci svježe igrače sasvim opravdani", govori nam Nikola Jurčević.

'Kad uđeš u seriju takvih golova, izgubi se samopouzdanje'

Livakoviću baš i ne ide, primio je već četvrti pogodak iz daljine u posljednja dva susreta.

"Gledao sam ove golove protiv Rijeke, realno su bili eurogolovi, pogotovo Drmića čiji je udarac bio nezgodan. Naravno da kad uđeš u seriju takvih golova, izgubi se samopouzdanje. Nije sad ni ovog puta bila lagana lopta. Makar, kad se primi gol iz daljine uvijek se može diskutirati da li se moralo bolje reagirati, ali bio je to nezgodan udarac. Da, i kod Livakovića i kod ostalih ostali su tragovi naporne prošle sezone. Po završetku prošle sezone došle su pripreme za Euru, pa samo natjecanje. I onda ono što je najnezgodnije za igrače i klub, vrlo kratka pauza. Treba tu znati dobro balansirati, miksati igrače i dizati formu, pogotovo onima koji su bili na Euru".

Nikola Jurčević na klupi Azerbajdžana

'Očekujem boljeg Majera, Ivanušeca i Oršića u ofenzivnom dijelu'

Što očekujete u uzvratu u Varšavi?

"Po novinama se već stvarala atmosfera za utakmicu Dinama i Crvene Zvezde, veliki derbi, ali vidjeli smo kako je i Zvezdu Šerif iznenadio u Beogradu, Legija Dinamo u Zagrebu, oba susreta završila su 1:1. Do zadnje minute se neće znati tko će ići dalje. Mislim da je Dinamo kvalitetniji od Legije i očekujem da za sedam dana, da igrači koji su najvažniji još vaše podignu, osim Petkovića koji je ovim dvobojem najavio povratak. Očekujem boljeg Majera, Ivanušeca i Oršića u tom ofenzivnom dijelu. Tu nedostaje Ademi sa svojom energijom i ulaskom iz drugog plana u šesnaesterac, s tom svojom kapetanskom ulogom. Ali, čini mi se da bi Plavima možda trebalo biti i lakše igrati u Varšavi. Jer, Legia će pred svojom publikom morati zaigrati otvorenije, što će Dinamu biti šansa za kontranapade. Ako gledamo u povijest, bližu, možemo se sjetiti sedam-osam euro utakmica, na čelu one utakmice s Grasshopperom ili slično, gdje je Dinamo praktički u gostima znao odigrati bolje".