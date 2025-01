Mladi navijač Newcastlea postao hit na internetu, pogledajte priopćenje škole kada je viđen na tribinama

Newcastle United u srijedu je navečer svladao Arsenal 2:0 na gostujućem terenu i ako kod kuće obrane tu prednost, ući će treći put u finale engleskog Liga kupa i boriti se za svoj prvi trofej u 70 godina.

Bio je to dan za pamćenje za 6 tisuća navijača Newcastlea koji su prevalili 450 kilometara do Londona i svjedočili velikoj pobjedi svoje momčadi i Newcastle je samo dvije dobre utakmice udaljen od prvog osvajanja Liga kupa. Društvene mreže zapalio je mladi navijač Svraka kojeg su kamere uhvatile kako slavi pobjedu svoje momčadi, ali to nije prošlo nezapaženo njegovoj osnovnoj školi. Dječaka su društvene mreže prozvale Sammy, a očito su roditelji prijavili školi kako Sammy neće doći u školu zbog bolesti. Dan nakon utakmice dočekao ih je mail od škole kako Sammyjev izostanak neće biti opravdan jer je viđen na televiziji na utakmici Arsenal - Newcastle u Londonu. "Dragi roditelji, želimo vas obavijestiti da će Sammyjevo odsustvo s nastave na dan 7. siječnja biti označen kao neopravdan. Razlog je televizijska snimka koja pokazuje Sammyja na gostujućoj utakmici u Londonu. Molimo kontaktirajte školu ako želite dodatno raspraviti", stoji u školskom priopćenju roditelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vjerujemo da Sammyju neće teško pasti jedan neopravdani dan jer je postao miljenik navijača Newcastlea i zvijezda društvenih mreža, a i njegov Newcastle je na pragu plasmana u finale Liga kupa. Svrake su svoj posljednji trofej osvojile 1955. godine. Pitanje je sjeća li se Sammyjev djed posljednjeg trofeja njihova kluba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Vinicius napadao sve na terenu, a Ancelotti tvrdi: 'Teško je biti on!'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa