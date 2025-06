Piksi uoči okršaja s Albanijom šokirao Srbiju: 'Dajem ostavku odmah nakon ovoga, majstore, da ti bude jasno'

Izbornik nogometne reprezentacije Srbije Dragan Stojković 'Piksi' održao je konferneciju za medije uoči utakmica protiv Albanije i Andore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i na presici je bilo napeto, a u jednom trenutku je Piksi najavio da bi mogao podnijeti ostavku.

Piksi je bio posebno emotivan kada je odgovarao na pitanja o igračima koji su odbili poziv u nacionalnu vrstu.

"To ovisi o Svilaru, ne o meni. Neka nitko ne očekuje da idem u Rim, mogu ručati, popiti espresso, pogledati utakmicu... ali ako idem nekoga moliti, to se neće dogoditi. Ne Svilar, nego bilo tko. Pogriješio si u koracima, tvoja je krivnja. Super, sve najbolje, svatko ima pravo na svoje poteze. Na njemu je da prizna ima li želju braniti. Tada je rekao da se želi posvetiti svom klubu jer je postojala prilika za postizanje gola, želio se koncentrirati na to. Iskoristio je svoju priliku i jako sam sretan zbog toga", rekao je o vratru Rome Mili Svilaru i nastavio:

"Da sam ja problem? Dajem ostavku odmah nakon ove konferencije, majstore, da ti bude jasno. Možda ne odmah, ali sutra, ako je to istina. Mislim da nije istina. To su igrači koji su vidjeli da nema mjesta i onda rekli 'Opraštam se'. Majka si, ali si me u to uvjerila. Momčad se mijenja, igrače zoveš prema zaslugama. Misle da je Lazović iz Verone, koja se svake godine bori za opstanak, ono što Srbiji treba. Dmitrović? Izvrstan vratar, a ja sam se odlučio za Petrovića? Jesam li pogriješio? Pa nisam. I u čemu je problem, ljut Dmitrović? Pa, ljut sam i što nismo pobijedili Sloveniju.

"Spomenuo si Radonjića. U čemu je problem? Ne volim ga? Ne volim ga? Ne sviđa mi se njegova frizura? Uništava sebe, uništava Zvezdu, uništava reprezentaciju, ili se samouništava. To je njegov problem. I želiš mi reći da zaslužuje biti u reprezentaciji? Kao da je netko lud. Otvoreno govorim... Neću spominjati imena nekih igrača, činjenica da igraju nema veze sa životom. Čega se odričeš da bi bio ovdje? Zbog čega? Sad zovem Radonjića, pa me pitaš zašto ga zovem i što bih trebao reći? Da se složim s tobom 'pa znaš da je onaj sprint protiv Stuttgarta imao...'. Pa, ne igra se za jedan sprint. Sve je po zaslugama, neka se ljute na mene koliko god žele, to je njihova stvar, a oni koji ne igraju uvijek će biti ljuti. Dok god sam ja ovdje, ja ću odlučivati ​​tko će igrati, na igračima je da se pokažu i dokažu, potvrde da sam u pravu što ih pozivam. Odgovornost je velika i igrači to moraju shvatiti", poručio je.

