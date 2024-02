Umjetnik čija je umjetnost potaknuti gledatelje na razmišljanje, na čuđenje ili nasmijati ih - to je jedna od definicija riječi klaun koju možemo pročitati na Wikipediji. Upravo je tom riječju Dinamov napadač Bruno Petković prozvao bivšeg Vatrenog, Roberta Jarnija.

"Pa nego za koga ću navijati? Betis je ipak moj klub, u njemu sam proveo tri prekrasne godine, a u Dinamu nisam igrao. Ne znam tko bi mi to mogao zamjeriti. Ja sam usto i hajdukovac u srcu'', ususret okršaju Real Betisa i zagrebačkog Dinama kazao je Jarni za Večernji list.

Ta izjava podignula je prašinu u hrvatskoj javnosti, a kada su na press konferenciji o tome upitani Sergej Jakirović i Bruno Petković, bilo je jasno kako ta izjava neće tako skoro biti zaboravljena. ''Ako je to istina, da napišete...da ljudi koji predstavljaju Hrvatsku i koji su bivši reprezentativci su klauni, ako navijaju protiv hrvatskog kluba'', poručio je Petković, a o tome je ubrzo počela brujati cijela Hrvatska, a kasnije i čitava regija, te Španjolska.

Jarni 'odletio', traži se kazna za Dinamovog napadača

Drugo jutro, Robert Jarni smijenjen je s pozicije izbornika reprezentacije do 17 godina:

"Jednoglasnom odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, Robert Jarni razriješen je dužnosti izbornika hrvatske U-17 reprezentacije nakon neprimjerenih izjava u medijima.

Izvršni odbor HNS-a podržava pravo svakog pojedinca, pa tako i svakog nogometaša - uključujući reprezentativce - da navija za koji god klub želi, pa i protiv hrvatskih klubova u Europi, iako se takvo razmišljanje ne smatra poželjnim'', objavio je HNS.

HNS čekao idealnu priliku?

Pitanje je bi li uopće došlo do takve odluke da Bruno Petković nije rekao što je rekao. Naravno, ne smatramo kako je Petković kriv za to, već djeluje kao da su u Savezu čekali idealnu priliku da smijene Jarnija. Bruno Petković u ovom im je slučaju poslužio kao idealno oružje, a Jarni kao ''savršena'' žrtva. Na stranu tko što smatra o izjavama i bivšeg, ali i sadašnjeg Vatrenog, istina je kako obojica kao takvi moraju paziti što govore u javnom prostoru.

S jedne strane Jarni je poslao ružnu poruku svojim mladim odabranicima nacionalne vrste, kao i ostaloj hrvatskoj djeci. Nitko ne brani Jarniju da misli ono što je rekao, ali to je morao zadržati za sebe. S druge strane, Petković mu je na šaljiv način objasnio kako se to ne radi. Ponavljamo, jedna od definicija riječi klaun prema Wikipediji glasi: ''Umjetnik čija je umjetnost potaknuti gledatelje na razmišljanje, na čuđenje ili nasmijati ih.''

Dio javnosti nakon svega obrušio se na Petkovića, a objavljeno je kako je HNS protiv njega pokrenuo disciplinski postupak. Dakle, nakon što su smijenili Jarnija nakon Petkovićeve reakcije, postoji opcija u kojem bi istog Petkovića mogli kazniti neigranjem dvije do šest utakmica?! Sve to, zbog riječi klaun.

Petković je svojom izjavom pogodio ''u sridu''. Zaboljelo je one koje je trebalo, a motiviralo one kojima je to toliko nedostajalo.

Ako uzmemo u obzir da su neki igrači za puno teže, grublje riječi dobivali samo opomene ili blaže kazne, ovakvo kažnjavanje Petkovića bilo bi klaunski.

Budu li dosljedni, Petkovića neće kazniti ili će proći tek s opomenom i nekom novčanom kaznom, a odluče li se na populistički potez i kažnjavanje Dinamovog napadača, to će biti klaunizam u punom smislu te riječi.

Na kraju krajeva, u javnosti su se oglasili i neki koji smatraju da Petković nije relevantan za spominjanje imena Roberta Jarnija, brončanog Vatrenog. Što onda reći na činjenicu da je Petković reprezentaciji osigurao čudo protiv Brazila, a kasnije ju odveo i do finala Lige nacija.

S nestrpljenjem očekujemo rasplet situacije i odluku ''Obitelji''.

