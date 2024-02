Robert Jarni skupo je platio izjavu o večerašnjoj utakmici Betisa i Dinama.

Hrvatski nogometni savez jutros ga je smijenio s mjesta izbornika U-17 reprezentacije. Sporna izjava koju je Večernjem listu dao još u ponedjeljak, sinoć je dobila potpuno novu dimenziju kada je u Sevilli Bruno Petković Jarnija nazvao klaunom.

Savez je danas bio jasan - za sve hrvatske izbornike vrijede viši standardi te je neprimjereno, nepoželjno i nedopustivo da otvoreno navija protiv bilo kojeg hrvatskog kluba u europskom natjecanju.

Slučaj su za RTL komentirala dva bivša reprezentativca Jerko Leko i Josip Pivarić.

"U svakom slučaju nešto što je neprimjerno, može biti iz nepromišljenosti, iz iskrenosti, ali kao što uvijek gledamo na tim prvenstvima, ispred HNS-a stoji obitelj i on kao izbornik U17, apsolutno neprimjerno kaže da navija za bilo koji klub protiv hrvatskog kluba. To je neki kodeks ponašanja", rekao je Leko, dok je Pivarić istaknuo:

"Mislim da to nije bilo prepametno. Ako i misliš takve stvari, mislim da čovjek koji je dio hrvatskog nogometnog saveza, dio te obitelji, znači dio hrvatskog nogometa, ako to i misli, trebao bi onda to zadržati za sebe i ne to onda toliko javno iznositi."

