Daliću, vidiš li ovo? Hrvatski napadač zabio petu utakmicu u nizu i izjednačio rekord kluba

Musa je zabio u subotu navečer za izjednačenje Dallasa protiv La Galaxyja

5.10.2025.
8:42
Hrvatski napadač Petar Musa briljira u SAD-u. Jučer je ponovno bio strijelac u pobjedi svog Dallasa i sada je u nizu od pet utakmica u kojima je zabio gol. 

Musa je zabio i petu utakmicu u nizu, a to mu je već 18. gol ove sezone kojim je izjednačio rekord kluba za broj golova u jednoj sezoni. Musa je zabio u subotu navečer za izjednačenje Dallasa protiv La Galaxyja. Ispred hrvatskog su napadača samo tri igrača u MLS-u po broju golova.

 

 

27-godišnji Zagrepčanin imat će još dvije utakmice prilike da sam bude klupski rekorder po broju golova u jednoj sezoni. Za sada su prije njega također 18 golova dali Jason Kreis (1999), Kenny Cooper (2008) i Jesús Ferreira (2022).

Musi ostaje prilika za taj rekord protiv Galaxyja u gostima i Whitecapsa u Vancouveru. Dallas je dva kola prije kraja regularne sezone na osmom mjestu Zapadne konferencije, to bi ih odvelo u 1/16 finala Playoffa.

