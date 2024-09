Nogometaši Slaven Belupa, zadnja momčad na prvenstvenoj ljestvici, pred svojim je navijačima s čak 4-1 (1-1) svladala zagrebački Dinamo u utakmici 7. kola HNL-a, što je Koprivničanima bila prva pobjeda u novoj sezoni. Slaven je izgledao kao da je Bayern, igrali su u bavarskom štihu, pokazali prvaku Hrvatske kako su napredovali kao momčad. Publika na stadionu bila je na nogama, rapsodija izabranika Marija Kovačevića bila je za pamćenje. Dugo će se još pričati o ovoj utakmici...

Dinamo je, doduše, poveo u 32. minuti pogotkom Brune Petkovića, a uslijedio je preokret u kojem su golove za Slaven Belupo postizali Ljuban Crepulja (45+1), Adrian Liber (67), Ivan Dolček (74) i Ilija Nestorovski (77).

Sandro Perković, VD trener prve momčadi Dinama, čovjek koji mijenja Sergeja Jakirovića do izbora novog trenera, počeo je konferenciju za medije riječima:

"Čestitam Slavenu na dobroj utakmici. Moja zadaća bila je pripremiti momčad za ovu utakmicu i više je nego očito da to nisam uspio. Odgovornost je samo moja, nemam što zamjeriti igračima. Sam početak utakmice nije bio najbolji, ali smo kasnije imali nešto bolji protok lopte i nažalost nismo uspjeli zabiti više od jednoga gola". rekao je Perković i dodao:

"Gol koji smo primili pred kraj poluvremena se ne smije primiti na ovoj razini nogometa. U nastavku smo dobro krenuli, imali smo neke šanse i onaj nespretni gol za 2:1 nas je psihološki ubio. Onda nam se dogodio blackout kao i prije par dana, nismo mogli spojiti dodavanje i čestitke Slavenu", rekao je Sandro Perković nakon utakmice.

Tko je kriv za novi debakl, ovog puta u Koprivnici od Slaven Belupa s bavarskim štihom?

"Mi smo bili u teškom trenutku, ovaj tjedan je za nas bio jako težak i psihološki i emotivno. No, moram reći da je jučerašnji trening bio jedan od najboljih koji sam ja vidio, a poprilično dugo sam u Dinamu. Fokus na utakmicu je bio odličan i u samoj utakmici ne mogu previše zamjeriti igračima. Imali smo dovoljno prilika da usmjerimo utakmicu u svojem smjeru. Mi ne zabijemo, a na drugoj strani sve što može poći krivo pođe krivo."

Reakcije nekih igrača u obrani su neshvatljive. Sandro Perković slaže se s time...

"To su neke stvari koje su abeceda taktičke pismenosti na ovom nivou. To se ne smije događati na ovom nivou. Mi ih moramo ukloniti, izgleda u ovom trenutku da ih je jako puno, ali ne smijemo zaboraviti da ova momčad igra Ligu prvaka. To su karakterni dečki i siguran sam da će se izvući."

Na igrače je utjecao odlazak Jakirovića...

"Sigurno da je utjecalo, bili smo dugo zajedno i puno smo prošli. No, mi smo profesionalci i nije ovo nikome prvi put da je smijenjen trener. Što se igrača tiče, svatko to proživljava na svoj način. Ono što sam ja vidio, a vraćam se na onaj trening i sad bih potpisao da sve moje momčadi odrade trening tako kako su oni jučer radili."

Kako sad vratiti momčad Dinama u život, podignuti ju?

"Analizirat ćemo. Bilo je puno detalja koje sam vidio koji ne smiju i neće biti dio Dinamove igre. Psihološki i na svaki drugi način napravit ćemo sve da vratimo momčad na pobjednički put. Dinamo je klub u kojem je uvijek težak moment kad se izgubi i dobro je da je takav klub. Siguran sam da je ovo momčad od visokokvalitetnih igrača, koji znaju osvajati naslove i siguran sam da će to napraviti i ove sezone."

Mario Kovačević bio je drugačijeg raspoloženja...

"Što reći... Čestitam mojim igračima, znali smo da Dinamo nije u idealnoj situaciji. Kad uđeš u crnu rupu, teško je iz nje izaći. Htjeli smo ih visoko napadati, poveli su, ali nas to nije pokolebalo. Na vrijeme smo izjednačili. Oni su stisnuli na početku drugog poluvremena, imali smo i malo sreće kod one prečke i iskoristili smo što smo imali. Mogli smo zabiti još koji gol, ali kad pobijediš Dinamo, ne možeš ni za čime žaliti. Želim Dinamu da što prije izađe iz ove krize", rekao je Slavenov trener u uvodu.

Za Kovačevića je ovo velika pobjeda...

"Sigurno najdraža, bilo je i nekih velikih dok sam bio u Varaždinu. Znao sam da nismo protiv Dinama imali što izgubiti i baš nam je trebala jedna ovakva utakmica. Oslobodili smo se nakon drugoga gola, iskoristili smo našu brzinu i nagradili sami sebe", rekao je strateg Slaven Belupa i dodao:

"Ma, nema puno slavlja. Neka dečki malo proslave danas, ali trening je već sutra ujutro. Mi smo i u Osijeku bili bolji, a danas još bolji. Svi su nas otpisali, ali ja se nadam da ćemo uspjeti ponavljati ovakve utakmice. Imamo puno posla."

Ivan Nevistić i danas je bio najbolji pojedinac Dinama. Imao je 6 obrana, od toga 4 zicera. U Munchenu je bio isto najbolji...

"Nije stvar kvalitete. Ova ekipa ima kvalitetu, ali ušli smo u neku crnu rupu i jednostavno trebamo što prije izaći iz nje. Dinamo je velik klub u kojem je jako teško igrati, u kojem je težak dres i koji ne oprašta poraze. Nema alibija, moramo naći snage i izaći iz ovoga što prije. Dinamu su bitne samo pobjede, ostalo je nebitno. Bitno je samo danas. Sada je teško, ali izvući ćemo se iz ovoga. Ritam utakmica? Da, to je trenutno problem jer stvari koje nam ne idu ne možeš sada vježbati. Nije nam ni to alibi. Imamo širok kadar i vjerujem da će, bio šef Sandro ili došao netko drug, znati dozirati da svi budu svježi."

Nevistić je nastavio:

"Jesam li čuo za situaciju da ekipa primi 13 golova u dvije utakmice, a golman ima 17-18 obrana i bude najbolji pojedinac u tim dvjema utakmicama? Iskreno nisam. Kada mi netko kaže da sam primio toliko golova nije mi dobro, ali jednostavno to treba prihvatiti. Moramo se i mi malo spustiti na zemlju, pustiti priče sa strane, te lažne priče. Teren je jedino mjerilo, 11 na 11. Kad izađeš na teren, više nema priča ni milijuna ni ligi prvaka, nema ničega. Možda se mi trebamo stabilizirati i spustiti na zemlju. Previše sami sebe cijenimo, a očito to nije tako", rekao je Nevistić nakon utakmice."