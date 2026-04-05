Perišić osvojio svoju drugu titulu prvaka Nizozemske: PSV pet kola prije kraja obranio naslov

Ivan Perišić osvojio je naslov prvaka Nizozemske s PSV-om. Hrvatskom je dokapetanu to druga titaula prvaka zaredom.

Pet kola prije kraja PSV ima čak 17 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Feyenoorda i 18 ispred NEC-a, čime je pitanje naslova prvaka riješeno. Braniteljima titule pomogao je u ovom kolu Volendam, 14. momčad prve lige, odigravši nulu s Feyenoordom.

✅ CONFIRMED



PSV Eindhoven 🇳🇱 are champions 🏆 of the Netherlands! pic.twitter.com/te2P2lo9Rj — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 5, 2026

Hrvatski reprezentativac, koji je u veljači navršio 37 godina, imao je značajnu ulogu ove sezone u PSV-u. Odigrao je 39 utakmica, zabio osam golova te 14 puta asistirao u svim natjecanjima. Perišić je dvaput bio prvak Njemačke, jednom s Bayernom i jednom s Borussijom Dortmund. Jednom je osvojio i prvenstvo Italije s Interom.

Njegova momčad ove sezone neće moći do duple krune jer je ispala iz Kupa, a i iz europskih natjecanja. Podsjetimo, prošle sezone PSV je puno teže stigao do titule. U posljednjem je kolu za samo jedan bod pretekao Ajax.

