FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FEŠTA ZAREDOM /

Perišić osvojio svoju drugu titulu prvaka Nizozemske: PSV pet kola prije kraja obranio naslov

Perišić osvojio svoju drugu titulu prvaka Nizozemske: PSV pet kola prije kraja obranio naslov
×
Foto: ANP, ANP/Alamy/Profimedia

Hrvatski reprezentativac, koji je u veljači navršio 37 godina, imao je značajnu ulogu ove sezone u PSV-u

5.4.2026.
17:26
Sportski.net
ANP, ANP/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Ivan Perišić osvojio je naslov prvaka Nizozemske s PSV-om. Hrvatskom je dokapetanu to druga titaula prvaka zaredom. 

Pet kola prije kraja PSV ima čak 17 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Feyenoorda i 18 ispred NEC-a, čime je pitanje naslova prvaka riješeno. Braniteljima titule pomogao je u ovom kolu Volendam, 14. momčad prve lige, odigravši nulu s Feyenoordom. 

Hrvatski reprezentativac, koji je u veljači navršio 37 godina, imao je značajnu ulogu ove sezone u PSV-u. Odigrao je 39 utakmica, zabio osam golova te 14 puta asistirao u svim natjecanjima. Perišić je dvaput bio prvak Njemačke, jednom s Bayernom i jednom s Borussijom Dortmund. Jednom je osvojio i prvenstvo Italije s Interom.

Njegova momčad ove sezone neće moći do duple krune jer je ispala iz Kupa, a i iz europskih natjecanja. Podsjetimo, prošle sezone PSV je puno teže stigao do titule. U posljednjem je kolu za samo jedan bod pretekao Ajax. 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike