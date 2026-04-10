Marko Vargek nakon završetka 'Gospodina Savršenog': 'Kada si tamo vežeš se sa svima i suosjećaš'

Veliko finale pete sezone showa "Gospodin Savršeni" donijelo je emotivan završetak jedne od najgledanijih romantičnih priča na domaćoj televiziji. Nakon mjeseci snimanja, uzbudljivih trenutaka i neizvjesnih odluka, gledatelji RTL-a napokon su doznali koje su djevojke osvojile srca Karla i Petra.

Kako je sezona završila, RTL-ov novinar, urednik i voditelj Marko Vargek za Net.hr otkrio je kako mu se dojmovi još uvijek slažu te da mu emocije ne jenjavaju.

Iskreno kao i uvijek, Vargek je otkrio kako je imao priliku svjedočiti i sretnim i teškim trenucima, što je dodatno naglasilo stvarnost cijelog procesa koji je još jedanput pokazao koliko je potraga za ljubavlju univerzalna i snažna tema koja uvijek pronalazi put do publike.

Gledatelji RTL-a sada su pogledali i posljednju epizodu pete sezone "Gospodina Savršenog" - kakvi su vaši osjećaji sada kada je sve gotovo?

Gledao sam finale i baš sam bio emotivan jer je završio projekt u kojeg smo svi uložili mnogo truda. Žao mi je da je sezona završila. Predivno finale u kojem su Karlo i Petar izabrali svoje odabranice Kaju i Anastasiju, lijepi kadrovi i lokacije, nije moglo proći bolje.

Kako ste vi doživjeli cijeli show i je li vam bilo teško gledati djevojke prilikom ispadanja i izazovnih trenutaka?

Kada si tamo vežeš se sa svima i suosjećaš. I s djevojkama koje su ispadale i sa Gospodom kojima zaista nije bilo lako i morali su donositi teške odluke. Bilo je u tim ključnim trenucima ponekad i suza i tada tek shvatiš - ovo je zaista stvarno, oni su zaista stigli ovdje pronaći ljubav. I to ovaj show čini posebnim.

Jeste li i vi potajno imali svoje favoritkinje?

Naravno da uvijek imaš svoje favorite, mogu samo reći kako su moji stigli daleko.

Više ste mjeseci proveli zajedno s Karlom, Petrom i djevojkama. Kakva vam je bila grupna energija - jeste li se zajedno družili i međusobno bodrili?

Družio sam se više s Karlom i Petrom, djevojke bi viđao samo na koktel partijima i ceremonijama ruža i kratko u prolasku čuo njihove dojmove. Energija je bila fenomenalna na setu, od produkcije na čelu sa sjajnom i kreativnom Ivanom Šimac, do urednika, tehničkog osoblja, svih snimatelja, tonaca, djevojaka i dečkiju iz stylinga i šminke. Oko sedamdeset ljudi s RTL-a je radilo na projektu na Kreti - veliki profesionalizam i kao što sam rekao - energija za poželjeti.

Jesu li vam se Karlo i Petar ikada obratili za savjet?

Bilo je trenutaka kada bi nakon ceremonija njih dvojica bili možda u dvojbi ili pod stresom zbog neke odluke, naravno da im nije bilo lako nekome završiti san. I tu bi onda više moja uloga bila da ih smirim, potapšam i da se opustimo. Ali savjete u smislu - "trebao bi izabrati ovu ili onu djevojku" nisam davao, ne pada mi na pamet - to je njihova priča.

Koje su vam najljepše uspomene sa snimanja?

Najljepše uspomene su pozitivno uzbuđenje uoči svakog izlaska pred djevojke, kada bi u slušalicu čuo: "Marko, kreni", grčka hrana - souvlaki, moussaka, puno ribe, pješčane kilometarske plaže, kupanje do studenog u toplom grčkom moru, druženje i jutarnje sunčane kavice, gdje bi pretresali događaje iz prethodnog dana.

Ranije ste izjavili kako vam je na Kreti nedostajala jedino zaručnica Arija. Što ona kaže na vaše novo voditeljsko ostvarenje?

Ariji se jako svidjela moja nova voditeljska uloga i reakcije. S obzirom da smo oboje fanovi showa bilo joj je uzbudljivo pratiti me u novoj ulozi.

Jeste li s Arijom komentirali epizode i radnju?

Naravno, sve smo pratili i komentirali.

Da niste zauzeti, biste li se vi možda ikada odlučili za sudjelovanje u ovakvom formatu?

Zaista ne, jer iako radim pred kamerom već skoro 20 godina, volim privatnost i ne bi se izlagao na ovakav način. Ali, razumijem mlade i lude ljude koji se odluče za avanturu.

