Pep ne zna što bi od muke: Rodri nakon više od godinu dana opet ne može igrati zbog istog koljena

Točno godinu dana plus jedan cijeli tjedan prošlo je otkako je u 16. minuti utakmice Manchester City - Arsenal, osvajač Zlatne lopte iz 2024. osjetio škripanje u koljenu.

Rodriju su puknuli križni ligamenti, a nakon što su navijači jedva dočekali njegov povratak, stvari ponovno ne slute na dobro.

Manchester City i Burnley odigrali su svoju ligašku utakmicu ovog vikenda, u kojoj je Guardiolina momčad pobijedila uvjerljivih 5-1. Rodri Hernández izostavljen je iz momčadi, a na konferenciji za novinare nakon utakmice, trener Cityja pojasnio je razloge zašto španjolski veznjak nije ni sjeo na klupu.

"Na treningu prije utakmice Rodri mi je rekao: 'Ne mogu igrati. Jako me boli koljeno, ne mogu igrati'", priznao je igrač svom treneru.

"Rekao sam mu 'Ako ne možeš igrati, onda ne igraš, netko drugi će", pojasnio je Guardiola.

Budući da ni Mateo Kovačić još nije potpuno oporavljen, drugi Španjolac, u ovom slučaju Nico González, dobio je zadatak da zamijeni Rodrija u početnoj postavi.

Pojasnio je Guardiola kako je Rodrijeva boljka isto koljeno koje je ozlijedio prije nešto više od godinu dana. Nakon ovoga, Rodri će najvjerojatnije propustiti i utakmicu Lige prvaka za City.

