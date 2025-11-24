FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
burna reakcija /

Guardiola otvoreno o ispadu nakon Newcastlea: 'Griješim, nisam savršen'

Guardiola otvoreno o ispadu nakon Newcastlea: 'Griješim, nisam savršen'
×
Foto: News Images, News Images Ltd/alamy/profimedia

Guardiola je bio bijesan zbog nekoliko odluka tijekom poraza od 2-1 na St James' Parku

24.11.2025.
16:51
Hina
News Images, News Images Ltd/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola rekao je da mu je neugodno i da ga je sram nakon sukoba sa snimateljem nakon poraza njegove momčadi od Newcastle Uniteda u Premier ligi u subotu.

Guardiola je bio bijesan zbog nekoliko odluka tijekom poraza od 2-1 na St James' Parku i čini se da je nakon posljednjeg zvižduka iskalio svoju frustraciju na televizijskom snimatelju uz sam teren.

Govoreći u ponedjeljak uoči domaćeg susreta Cityja s Bayer Leverkusenom u Ligi prvaka, Guardiola je rekao:

"Osjećam se neugodno i sramno kad to vidim. Ne sviđa mi se.Ispričavam se snimatelju. Ja sam ono što jesam, čak i s 1000 utakmica nisam savršena osoba i griješim jer branim svoju momčad i svoj klub. Iako shvaćam da starim."

Poraz Cityja ostavio ih je sedam bodova iza vodećeg Arsenala u Premier ligi, ali imat će priliku u srijedu popraviti dojam s Leverkusenom u onome što će biti Guardiolina 100. utakmica Lige prvaka kao trener Cityja.

City je četvrti na tablici Lige prvaka nakon tri pobjede, a pobjeda kod kuće protiv  Leverkusena ostavili bi ih u snažnoj poziciji za osvajanje mjesta među osam najboljih i izbjegavanje potrebe za doigravanjem za plasman u nokaut rundu, situaciju koja ih je skupo koštala prošle sezone kada su izgubili od Real Madrida ukupnim rezultatom 6-3.

POGLEDAJTE VIDEO: Miha Frlic ostaje neporažen! Ljubljana je proključala

Manchester CityPep GuardiolaJavna IsprikaPremier Liga
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
burna reakcija /
Guardiola otvoreno o ispadu nakon Newcastlea: 'Griješim, nisam savršen'