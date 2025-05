Pep Guardiola otkrio planove: 'Nakon Cityja uzimam pauzu, a ovako neka me se sjećaju'

Pep Guardiola prošloga je studenog potpisao ugovor s Manchester Cityjem do ljeta 2027. godine što bi značilo fa će na klupi Građana provesti 11 godina.

Ponajbolji trener današnjice otkrio je svoju budućnost ESPN-u nakon isteka ugovora s mančesterskim klubom. Rekao je kako nije siguran hoće li se umiroviti, ali je siguran da će uzeti pauzu od treniranja. "Želim da me se ljudi sjećaju kako god žele", rekao je Guardiola za ESPN Brasil u sklopu serijala Premier League Encounters na Disney+. "Nakon ugovora sa Cityjem, prestat ću. Siguran sam. Ne znam hoću li se povući, ali ću uzeti pauzu. Kako želim da me pamte, ne znam", rekao je Guardiola.

'Nije važno kako će nas pamtiti'

"Svi treneri žele pobjeđivati ​​kako bi napravili nezaboravan posao, ali vjerujem da su se navijači Barcelone, Bayern Münchena i Cityja zabavljali gledajući igru ​​mojih momčadi. Mislim da ne bismo trebali živjeti razmišljajući o tome hoće li nas pamtiti. Kad umremo, naše obitelji plaču dva-tri dana i to je to - zaboravljen si. U karijeri trenera ima dobrih i loših, bitno je da se dobri dulje pamte. Reći ću vam da nije najvažnije što ljudi misle o vama, uostalom, naši životi nogometaša su bili jako dobri. Novi su izazovi kao trenera, ne znam što će biti u budućnosti i to na kraju nije ni važno", rekao je pomalo filozofski Pep koji se i osvrnuo na ovo sezonu, do sada najmanje uspješnu u njegovoj karijeri.

"Ljudi misle da više učimo iz poraza nego iz pobjeda, ali mislim da učim i iz pobjeda. Znao sam da će doći trenutak kada ćemo pasti, ali pali smo puno. Nismo očekivali da ćemo biti tako daleko, ali ne možemo sve pobijediti. Ono što smo učinili tijekom 10 godina bilo je iznimno, ali sada moramo sjesti i pokušati razumjeti što trebamo napraviti u budućnosti", zaključio je Guardiola.

