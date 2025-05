Ovaj derbi pratit će cijela Europa. Znamo što obje momčadi žele, ali se boje priznati

32 kola su iza nas, a samo četiri kola su ispred nas. Puno puta spomenuta fraza, da ne kažemo, floskula o nikada zanimljivijem HNL-u konačno ima smisla i istinita je. Tko je mogao zamisliti da ćemo četiri kola prije kraja imati tri momčadi unutar jednog boda na vrhu, a ovo kolo nam donosi novi međusobni susret tog trojca u vidu najvećeg hrvatskog derbija.

Krenimo redom. Kolo tradicionalno otvaramo u petak, a i tu nas čeka utakmica u kojoj se obje ekipe žestoko bore za bodove. Varaždin koji je u lovu na četvrto mjesto dočeku fenjeraša Šibenik koji i dalje ne odustaje u svojoj borbi i traži bodove koji bi im produžili život. Šibenčani su žarko željeli u ponedjeljak pobijediti Goricu, ali nisu uspjeli, završilo je 0:0, Goričani su bili zadovoljniji bodom, ostali na plus sedam i vjerojatno prebrinuli brige oko ostanka. Šibenčani se nadaju da mogu nekako pobjeđivati do kraja sezone, a da Lokomotiva gubi, to se čini kao jedni scenarij po kojem ne ispadaju. Raspored za zadnja četiri kola nije lak, a otvaraju ga u Baroknom gradu gdje momčad Nikole Šafarića lovi Europu. Pobijedili su dvije u nizu i samo su bod iza Slavena. Varaždin je zasigurno favorit, ali Šibenčani su nas uvjerili u jedno, neće pasti bez borbe.

Lokomotivi trebaju bodovi, a nemaju domaći teren

Derbi ćemo ostaviti za kraj pa nam na red dolaze Lokomotiva i Istra koji na Maksimiru igraju utakmicu sličnu onoj u Varaždinu. Sličnu po ulozima jer se Lokosi bore za ostanak, a Istra za četvrto mjesto. Lokosi su pred prošlo kolo povukli potez kojim su pokazali da su pomalo u panici. Nakon odlaska Čabraje, zaredali su sa slabijim rezultatima i odlučili su promijeniti plan te postaviti Marija Cvitanovića za trenera do kraja sezone. Nije dobro počeo Cvitanovićev mandat jer Lokomotiva je poražena u Varaždinu i negativan niz je nastavljen. Očajnički im trebaju bodovi ako ne žele biti uvučeni u biti ili nebiti situaciju sa Šibenikom, a bodovi protiv Istre se ne uzimaju lako. Iako u gostima ne briljiraju, Istrijani su u borbi za četvrto mjesto i na Maksimir dolaze kao favoriti. Možda pomogne i to što je Maksimir zapravo neutralni, a ne gostujući teren.

U nedjelju u Koprivnici Slaven dočekuje Osijek koji se naglo probudio pobjedama protiv dvije vodeće momčadi prvenstva, a ovaj su tjedan predstavili i novog starog sportskog direktora i zrak je odjednom lakši u glavnom slavonskom gradu. Slaven je porazom od Varaždina zakomplicirao situaciju na četvrtom mjestu, ali i dalje su u pole positionu nakon vrijednog boda u Puli. Ove sezone su dvaput pobjeđivali Osijek i izbacili ih u Kupu, ali Slavonci dolaze s drukčijom energijom jer nakon prve i druge, sada žele pobijediti i četvrtu momčad prvenstva.

Rijeka pod neviđenim pritiskom

Kolo zatvaraju Rijeka i Gorica na Rujevici. Ako se pritisak u zraku u Slavonii smanjio, na Kvarneru je nikada teži. Riječani su zaredali tri poraza, a sve o SHNL-u govori to da su i dalje na prvom mjestu. Niti u nedjelju ne mogu bodove upisati unaprijed. Imaju tu sreću da Hajduk i Dinamo igraju međusobno i znat će u kakvoj su situaciji, ali čeka ih vrlo neizvjestan susret. Gorica dolazi praktički rasterećena. Napravili su veliki posao bodom u Šibeniku, a ako Šibenčani izgube u petak, Gorica će imati priliku matematički osigurati ostanak pobjedom na Rujevici, treba li većeg motiva od toga? Gorica ima jako malo za izgubiti, a puno za dobiti, a Riječani mogu malo dobiti, a jako jako puno izgubiti, Nimalo laka situaciji i znamo da Radomir Đalović zasigurno ovih dana nema miran san.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Vratimo se sada na subotu i 16 sati. Koji god da epitet pridodamo derbiju nećemo pretjerati. Ovo uistinu je najveći derbi u posljednjih 20-ak godina. Četiri kola prije kraja Hajduk ima bod prednosti nad Dinamom, a međusobno se susreću na užarenom Poljudu. Odakle početi? Dinamo je pobjedom u prošlom kolu nad Rijekom došao na bod od Rijeke, a sat vremena prije Hajduk nije uspio zasjesti na prvo mjesto jer je izgubio u Osijeku i produžio niz bez pobjede na četiri. Ono što možemo sa popriličnom sigurnošću predvidjeti je da neće biti prevelikog rizika niti s jedne strane. Da pitate oba trenera bi li bili zadovoljni s bodom, vjerojatno bi rekli ne, ali bi lagali. Hajduk bi s bodom ostao ispred Dinama i na barem 26 sati bi bili na vrhu ljestvice. Dinamo bi u tome slučaju ostao samo bod iza s ponešto lakšim rasporedom u posljednja tri kola jer Hajduk očekuje međusobni susret s RIjekom.

Malo je i bespredmetno govoriti o formi i taktici u susretu koji je više od nogometa. Ovaj susret pratit će cijele zemlja, ali i puno šire. Mogli bi nakon te utakmice puno toga znati, ali vjerojatnija je druga opcija - nećemo znati apsolutno ništa.

