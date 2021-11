Građanski nogometni klub Dinamo bio je glavni pokrovitelj puta hrvatske delegacije i Svjetske organizacije Roma na audijenciju kod Pape Franje u Vatikan gdje je u ime hrvatskog prvaka osobno prisustvovao predsjednik kluba Mirko Barišić.

U sklopu puta u Vatikan organizirana je i prijateljska nogometna utakmica između Svjetske romske organizacije sa sjedištem u Hrvatskoj i Papine momčadi – Fratelli tutti, a domaćin utakmice bio je talijanski klub Lazio.

Uoči utakmice Sveti Otac primio je na audijenciju obje momčadi i članove delegacija iz Hrvatske i Italije, a tom prigodom predsjednik Barišić predao je Svetom Ocu i prigodne poklone za uspomenu. Papi je uručen dres s brojem 10 na kojem piše - Papa Franjo.

Posebnu je poruku Sveti Otac imao za Svjetsku organizaciju Roma koja je u Hrvatskoj iznimno aktivna i koja ulaže velike napore u promociju jednakih mogućnosti za sve, a koju je Dinamo tijekom svih proteklih godina više puta podupirao kroz razne projekte i suradnje.

"Dragi prijatelji Romi, znam da u Hrvatskoj pokrećete mnoge sportske inicijative uključivanja kako biste pomogli međusobnom poznavanju i prijateljstvu. To je znak nade zato što se veliki dječji snovi ne mogu ograničiti našim barijerama. Sva djeca imaju pravo zajedno odrastati, bez prepreka i bez diskriminacije. A sport je mjesto susreta i jednakosti te može graditi zajednice mostovima prijateljstva", rekao je Papa.

Na natječaju Zaklade Nema predaje naziva ''Jednake mogućnosti za sve'' upravo je Svjetska organizacija Roma dobila donaciju u iznosu od 40.000 kuna. Donacija je predana za projekt nogometnih kampova za djevojčice i dječake pripadnike rasnih i nacionalnih manjina u nekoliko različitih dijelova Hrvatske.+

"Ovo je bilo jedno iznimno ugodno i lijepo putovanje. Za mene kao kršćanina i katolika ovaj trenutak susreta s Papom znači jako puno, a znači puno i za Dinamo. Ugodno sam bio iznenađen što je ljudima oko Svetog Oca ime Dinamo dobro poznato iz sportskog svijeta. Papa Franjo je vrlo jednostavan čovjek, jako je pažljiv, brine i zagovara da 'mali' ljudi ne budu isključeni iz društva, a posebno brine o manjinama kao što je romska. On je posebno osjetljiv na tu temu, zagovara da se svim ljudima omogući ravnopravnost i da im se pokaže da mogu ravnopravno sudjelovati u društvu. Bio je oduševljen ulogom Dinama kao vrhunskog nogometnog kluba koji je podržao kao pokrovitelj aktivno ovaj susret i koji je pokazao da osim sportskih rezultata vodi računa o tome da poštuje i uvažava sve ono što čovjeka čini čovjekom. Dinamo ne drži samo do rezultata nego i do općih društvenih vrijednosti. Tu nam je odao veliko priznanje", rekao je Mirko Barišić.