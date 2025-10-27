GLEDATELJI /

Pa tko je mogao misliti da ćemo to doživjeti? Hrvatska liga se napokon prati...
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Trener Dinama Mario Kovačević je najavio rotacije, pa je za očekivati da će u početnih 11 igrati i neki od igrača koji su protiv Malmöa ušli s klupe

27.10.2025.
10:13
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
HNK Vukovar objavio je kako je rasprodao stadion u Vinkovcima za utakmicu s Dinamom, koja je na rasporedu u 19 sati. Podsjetimo, Vukovar domaće utakmice igra u Vinkovcima umjesto u Vukovaru zbog licence za stadion, a ovo će biti prvo gostovanje Dinama još od 2000. godine.

Rasprodani stadion kapaciteta osam tisuća mjesta velika je vijest za Hrvatsku nogometnu ligu, jer je to dio rastućeg trenda u kojem se navijači vraćaju na tribine. Dinamo ove sezone ima najviše gledatelja na gostujućim utakmicama u prosjeku, no treba uzeti u obzir da je Dinamo, zbog gradnje novog stadiona, bio gost i na Maksimiru u utakmici protiv Lokomotive. U Vinkovce Dinamo dolazi s tri boda zaostatka za Hajdukom te zasigurno želi pobijediti i vratiti se na prvo mjesto, dok je Vukovar trenutačno posljednji, s tri boda manje od Osijeka, koji u 16:30 gostuje na Rujevici protiv Rijeke.

Trener Vukovara Silvijo Čabraja trebao bi imati na raspolaganju sve igrače osim već dulje ozlijeđenog Antonija Đakovića, dok Mario Kovačević, osim ranije ozlijeđenih Torrentea, Pierre-Gabriela i Živkovića, vjerojatno neće moći računati ni na stup obrane, Scotta McKennu. Kovačević je također najavio rotacije, pa je za očekivati da će u početnih 11 igrati i neki od igrača koji su protiv Malmöa ušli s klupe.

 

 

 

   

 

