Hajduk traži iskupljenje protiv Osijeka: Ovo je sastav Bijelih s kojim ide po tri boda na Poljudu

Gonzalo Garcia će protiv Osijeka biti bez ozlijeđenog Filipa Krovinovića i suspendiranog Marka Livaje, dok su pod upitnikom Niko Sigur i Michele Šego. Trener je naglasio kako će konačnu odluku o njihovom nastupu donijeti nakon završnog treninga. Ipak, čini se da obojica konkuriraju za početni sastav. U tom slučaju Šego bi uskočio umjesto Livaje, dok bi Sigurov ulazak u prvih 11 vjerojatno značio selidbu Hrgovića ili Melnjaka na klupu.

Na ostalim pozicijama ne očekuju se veće promjene. Na vratima bi trebao biti Toni Silić, dok bi stoperski tandem činili Marešić i Šarlija. U veznom redu glavnu riječ vodio bi Adrion Pajaziti, uz mogućnost da mu se pridruži i Hugo Guillamón, koji je u Koprivnici već mijenjao Krovinovića. Uloga “desetke” pripada Rokasu Pukštasu, dok su krila rezervirana za Antu Rebića i sve standardnijeg Roka Brajkovića.

Vjerojatni sastav Hajduka: Silić, Sigur, Marešić, Šarlija, Melnjak, Pajaziti, Hugo Guillamón, Pukštas, Rebić, Šego i Brajković...

Iako se ovakav sastav čini najizglednijim, nije isključeno da Garcia uoči susreta pripremi neko iznenađenje. Cilj su isključivo tri boda, jer sve ostalo ne bi zadovoljilo ambicije Bijelih.

