Objavljena je nova prosječna plaća Hrvata, rijetki imaju ovolika primanja

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za veljaču 2026. iznosila je 1527 eura, što je u odnosu na siječanj 2026. nominalno više za 1,1 posto, a realno za 0,8 posto. U odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 7,8 posto, a realno za 3,9 posto, objavio je Državni zavod za statistiku.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za veljaču 2026. isplaćena je u proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, u iznosu od 4 281 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, u iznosu od 988 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za veljaču 2026. iznosila je 2139 eura, što je u odnosu na siječanj 2026. nominalno više za 1,2 posto, a realno za 0,9 posto. U odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 8,9 posto, a realno za 4,9 posto.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za veljaču 2026. bila je u djelatnosti Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, u iznosu od 6884 eura, a najniža u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 1314 eura.

Medijalna plaća pala za 1.7 posto u odnosu na siječanj

U veljači 2026. bilo je prosječno 157 plaćenih sati, što je u odnosu na siječanj 2026. manje za 9,8 posto. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodni prijevoz (169), a najmanji u djelatnosti Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (138).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za veljaču 2026. iznosila je 9,40 eura, što je u odnosu na siječanj 2026. više za 11,1 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 7,8 posto. Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za veljaču 2026. iznosila je 13,17 eura, što je u odnosu na siječanj 2026. više za 11,2 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 8,9 posto.

Medijalna neto plaća za veljaču 2026. iznosila je 1282 eura, što je u odnosu na siječanj 2026. manje za 1,7 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 9,1 posto. Medijalna bruto plaća za veljaču 2026. iznosila je 1750 eura, što je u odnosu na siječanj 2026. manje za 2,2 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 10,5 posto.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Trump od čovjeka koji ne zna nijedan citat iz Biblije postao veći katolik od pape?