Večeras za vatrogasnu ekipu kuha Ana: 'Očekujem dobru zabavu, druženje i opuštenu ekipu'

Drugi dan posebnog tjedna 'Večere za 5' u kojem sudjeluju članice i članovi bračkih dobrovoljnih vatrogasnih društava kuhat će Ana, tajnica DVD-a Milna.

Ana je po struci frizerka, slastičarka, a velika joj je strast kuhanje tradicionalnih jela s modernim dodacima i ukrašavanje istih. Iako nema previše slobodnog vremena, ono koje ima provodi volontirajući.

"Inače ne volim baš govoriti puno o sebi, ali dosta sam temperamentna. Veliki sam borac za pravdu i jako me boli nepravda", rekla je Ana koja je predsjednica amaterskog kazališta te uživa u pripremi predstava, karnevala, organiziranja predstava ubiranja poreza i slično.

Anin suprug predsjednik je DVD-a Milna, a od njihovo četvero djece čak troje na ovaj ili onaj način sudjeluju u radu dobrovoljnog vatrogasnog društva.

"Od same večere očekujem dobru zabavu i da će ekipa biti opuštena kao i sinoć, a druženje dobro", kaže Ana i priznaje:

"Malo treme ima, ali pozitivne treme, to je ono što nosi adrenalin."

Sastojci s kojima će Ana pripremiti večeru su butarga, mol, parmezan, sipa, bob, mendule i lavanda.

"Butarga mi nije nešto napeta, ali prolazi", komentirat će Josip, a Nikola priznati:

"Ovdje mi jedino bob smeta."

"Sve volim. Vidim da je sve morsko, da je riblji meni što se meni jako sviđa", zaključit će Tino.

