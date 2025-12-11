FREEMAIL
MARIO ZIHERAŠ /

Dinamo ide all in: Kovačević neće kalkulirati sa sastavom protiv moćnog Betisa!

Dinamo ide all in: Kovačević neće kalkulirati sa sastavom protiv moćnog Betisa!
Foto:

Mladi Noa Mikić je potpuno spreman nakon udarca u glavu od Rebića u derbiju

11.12.2025.
9:04
Sportski.net
Dinamo se nakon iscrpljujućeg derbija s Hajdukom okreće četvrtku i europskom susretu protiv Betisa. Mario Kovačević ne kalkulira, sastav će biti gotovo identičan onome koji je pružio najbolju partiju ove sezone, a mladi Noa Mikić je potpuno spreman nakon udarca u glavu protiv Rebića.

Stoperski par čine Dominquez i McKenna, lijevi bok Perez Vinlof, a napad Bakrar – Beljo – Hoxha. Najveća dilema je treći vezni, gdje se nameće Soldo, uz neizostavne Mišića i Zajca. Također postoji mogućnost da tu zaigraju i Stojković te Ljubičić.

Dinamo ulazi u mini-maratonski raspored: derbi, Betis i već u nedjelju gostovanje kod Slaven Belupa. Maksimir očekuje više od 11 tisuća gledatelja, a Modri žele i europski rezultat i očuvanje bodovne prednosti u domaćem prvenstvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Betisa Pellegrini najavio okršaj s Dinamom na Maksimiru

