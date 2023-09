Ne sjećamo se da je hrvatska nogometna reprezentacija imala takvu situaciju kakvu ima sad. Jedna od najjačih strana naše momčadi, ona lijeva, u potpunosti je out. Nakon Mislava Oršića i Luke Ivanušeca, ozlijedio se i Ivan Perišić, dokapetan Vatrenih i jedan od naših najboljih nogometaša ikad, sasvim sigurno. Perišiću je stradao prednji križni ligament koljena na beskontaktnom treningu Tottenhama zbog čega je, vjerojatno, izgubljen do kraja sezone, a Euro mu je upitan.

Sva lijeva krila su out

Zvuči kao neko prokletstvo, kletva onih zločestih, demonskih sila, zla kob ako vam je draže, da su u istom času aut zbog križnog ligamenta i Perišić i Oršić koji mu je bio alternacija u Katru, i mladi Luka Stojković koji je predestiniran za budućeg Vatrenog, a neko vrijeme na bolovanju će provesti i Luka Ivanušec. Sva lijeva krila su nam, dakle, u bolnici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne sjećam se ni ja da smo ikad imali ovakav problem, odnosno situaciju u reprezentaciji, a nadam se da se nikad više ni neće dogoditi. Kad sam ja nastupao za Hrvatsku, takvu situaciju nikad nismo imali. Znao je nedostajati neki stoper, ono otišla je loža, pa je uvijek uskočio netko drugi - zadnji vezni ili netko... Dobro, nismo imali takvu koncetraciju talenta i kvalitete kakvu reprezentacija ima sad, ali uvijek je bilo - onaj koji nije mogao, uskočio je umjesto njega i odigrao. Dobro, uvijek smo imali i mi dva-tri igrača bez koja nismo mogli, kao što niti ova generacija ne može bez dva-tri igrača odjednom, sad recimo da ode Luka, da nedostaje on primjerice. Da je ikad bila ovakva situacija, nije se to još nikad dogodilo u reprezentaciji niti je reprezentacija, koliko je ja pratim i znam, nikad se nije susrela s ovakvim problemom. Ali dobro, sve bih ja ovo prebacio na pozitivu, a sad ću vam objasniti i zašto", kazao nam je u uvodu Jurica Vranješ, koji je od 1999. do 2007 igrao u 26 susreta za Hrvatsku.

Možda je ovo idealna situacija za povratak Pjace

Bivši nogometaš Osijeka, Bayer Leverkusena, Stuttgarta, Werder Bremena, Gençlerbirliğija, Arisa i Rijeke, kao i mlađih reprezentativnih kategorija Hrvatske, priča nam kako su Vatreni uvijek pokazali da kad je teško, ili rezultatski ili kad se treba iščupati, jak i pobjednički karakter i onda kad je trebalo biti oni su bili uvijek - najjači. Isto tako, ako je sve ovo jedna igra sudbine, možda je ovo idealna situacija, prilika bolje rečeno prilika za povratak Marka Pjace kojem su baš ozljede sasjekle karijeru. Dok nekom ne smrkne, drugom ne svane. No od Pjace se traže igre u kontinuitetu, još više i bolje nego što sada nudi...

"Hrvatska lijeva strana jedna je od jačih u Europi, ako uzmemo još iza Barišića i Sosu na lijevom beku uz Periju, Ivanušeca i Oršića, kao i Gvardiola kao lijevog stopera, jasno je kao dan da je to Vatrenima najjača strana. Sad nam je 80% te strane out. Iako, vidim za Ivanušeca da ima još nade, da ne bi trebao previše izbivati, ali kad se on vrati pitanje je hoće li biti na 100%. Gledao sam uživo Pjacu na Rujevici protiv Osijeka. Moćan je, odličan je... Bila je jako dobra utakmica i vjerujem da se, kojim slučajem, igralo na Opus Areni, da bi to još sve bolje izgledalo. Iako, i ovako je bilo dobro jer je Rujevica bila dobro popunjena i bila je to dobra atmosfera. Na Pjaci se vidi da se vraća i nadam se da će se vratiti u svoj pun potencijal koji kao igrač posjeduje. No, ja tu pored svih ovih navedenih, nikako ne bih zaboravio na Josipa Brekala. Sad je odigrao za Fiorentinu posljednju utakmicu protiv Atalante svih 90 minuta, klub mu igra Konferencijsku ligu i njega ne treba otpisivati. E sad, ne znam kakvo je mišljenje Zlatka Dalića o Josipu Brekalu, je li on u položaju kao Rebić".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Priča oko Brekala visi u zraku od ožujka 2021.

Priča oko Josipa Brekala, naime, visi u zraku još od okupljanja u ožujku 2021., kada je Hrvatska neuvjerljivo otvorila kvalifikacijski ciklus za Mundijal 2022. Nakon poraza u ljubljanskim Stožicama i mukom iščupane pobjede protiv Cipra na Rujevici, iznenada je osvanula tema mladih igrača i njihova preslobodnog ponašanja, ako ne i buntovnog stava prema starijima. Dokazi o nekom otvorenom sukobu nikad nisu isplivali van, sve se relativno brzo stišalo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za reprezentaciju je Brekalo potom igrao u Ligi nacija prošle godine, dva puta protiv svjetskih prvaka Francuza, tako i u onoj grandioznoj pobjedi protiv Tricolora na Stade de Franceu 1-0 13. lipnja 2022., prvoj ikad protiv Francuza, a bio je tada jedan od najzapaženijih igrača Dalićeve momčadi. To mu je ujedno bila i posljednja utakmica za Hrvatsku...

Brekalo je definitivno bio "in", čovjek za kojeg se predviđalo da će biti bitna karika nacionalne vrste u Kataru, a njegov status je sad nezavidan. Ako se sjećate, u jednom trenutku Josip Brekalo je igrao u 27 od 28 utakmica nacionalne vrste, a ukupno ima 33 susreta za Hrvatsku uz 4 gola. Sjećamo se isto tako da je izbornik Dalić u slučaju Nikole Vlašića, kad je on bio u problemu, kazao da ga želi vratiti kroz reprezentaciju. Tako bi možda trebalo postupiti u Brekalovom slučaju, pogotovo sad u ovoj situaciji na lijevoj strani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nadam se da Brekalo nije prekrižen kod Dalića'

"Nadam se da Brekalo nije prekrižen kod Dalića, nisam upoznat u situaciju između njih dvoje i neću ulaziti u to, ali ne treba ga otpisivati. Jer, Josip Brekalo bi se mogao nametnuti na toj lijevoj strani. Sigurno će Brekalo za Fiorentinu odigrati još 3-4 utakmice do listopadskog okupljanja. Ako bude odigrao dobro u tim susretima, vjerujem da bi mogao konkurirati. Nažalost, deficitarni smo na tim mjestima i nemamo puno alternativa. U ovom trenutku, što meni pada napamet, Pjaca i Brekalo su prve opcije za oslabljenu lijevu stranu. Ali, Pjaca godinama nije igrao i od jedne dobre utakmice ne treba raditi dramu i predstavu."

Znamo da takvi igrači poput Marka Pjace, čija igra zahtjeva veliki broj promjene smjera i koji su dugo bili ozljeđeni kao on, kad uđu u neki ozbiljan ritam, mogu opet ući u probleme s ozljedama. Protiv Osijeka je Marko Pjaca odigrao 62. minute, kad ga je zamijenio Emmanuel Banda. Čitava Rijeka bruji o Marku Pjaci i onom što je pokazao protiv Tomasovih izabranika...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Protiv Turske lijevo gore može odigrati i Frigan, zašto ne'

"Je, navijači na Kvarneru su oduševljeni dolaskom Pjace u Rijeku, prepoznali su ljudi da je Markov prvi izbor mogao biti Dinamo, imao je sigurno on i boljih opcija od Rijeke, ali on je odlučio obući dres HNK Rijeka i ljudi su stali iza njega. Nije bez veze Marko otišao iz Dinama u Juventus. Nažalost, momak se dva-tri puta teško ozlijedio i teško je takvim igračima samo tako se vratiti svojim starim nastupima, svojoj staroj formi i mogućnostima. To su igrači tipa Alen Bokšić i Igor Budan. To su kvalitetni, teški, brzi i jaki nogometaši, to sve puca i kida kad su oni u naletu. Pjaca se puno borio s ozljedama i potrebno mu je vrijeme za povratak, to isto treba uzeti u obzir kao i da je protiv Osijeka u povratku u HNL odigrao 62 minute. Drago mi je radi Pjace da je osjetio da su ljudi u Rijeci stali iza njega, da su ga navijači prihvatili i da je nakon dugo vremena on glavni igrač i da može odlučivati utakmice", navodi nam Jurica Vranješ i zaključuje:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dakle, kad pogledamo, izvažemo sve trenutne opcije, za mene je Josip Brekalo prvi izbor na toj lijevoj strani u ovoj situaciji. Hrvatska ima dobre igrače i moramo uzeti u obzir da prvu utakmicu u listopadu igramo s Turskom pa s Walesom. Iako Dalić na lijevoj strani neće imati igrača poput jednog Perišića, ali može protiv Turske i Matija Frigan odigrati lijevo gore, pogotovo jer je Frigan to već znao odigrati u Rijeci, a Turci će se vjerojatno braniti u Osijeku, poznavajući kvalitetu i moć Hrvatske. Protiv Turske ne treba baš neki šprinter po toj lijevoj strani. Može uskočiti i Beljo ako bude pozvan. Sad je protiv Bayerna dobro odigrao, zabio i gol za Augsburg. Još se igra u Osijeku, a Dalić voli ispoštovati igrača iz grada u kojem nastupaju reprezentativci, što je sasvim Ok i treba biti, međutim a ne bih otpisivao Brekala. Ima on kvalitetu, malo je doduše zaštekao dvije-dvije i pol godine u promjenama klubova u nezgodno vrijeme i od koje kakvih savjetnika. Brekalu se neke stvari moraju posložiti, ali mislim da on može biti otkriće sad kad nema Ivana Perišića."

BKFC 50 iz Denvera ekskluzivno gledajte 23. rujna na streaming platformi Voyo