Kakav potop. Real utrpao pet komada u sat vremena

Danas se igra polovina utakmica predzadnjeg kola Lige prvaka. Ranije su snage odmjerili Kairat Almaty i Club Brugge (pobjedu je odnio Belgijski klub rezultatom 1-4) te Bodo/Glimt i Manchester City (3-1 pobjeda Norvežana), a sada bodove love još 14 klubova.

Kopenhagen - Napoli 0-1 (McTominay '39)

Inter - Arsenal 1-2 (P. Sučić '18/Gabriel Jesus '10,'31)

Olympiakos - Bayer Leverkusen 2-0 (Costinha '2, Taremi '45+1)

Real Madrid - Monaco 4-0 (Mbappe '5, '26, Mastantuono '51, Kehrer(ag) '55)

Sporting - PSG 0-0

Tottenham - Borussia Dortmund 2-0 (Romero '14, Solanke '37)

Villarreal - Ajax 1-1 (Oluwaseyi '49/Gloukh '61)

BITNI DOGAĐAJI

'66 Promjena u redovima PSG-a. Ulazi Hviča Kvaratshelia, a izlazi Mayulu

'64 Dvostruku promjenu radi Niko Kovač. Iz igre će Adeyemi i Nmecha, a u igru Fabio Silva i Chukwuemeka.

'63 Vini Jr. povećava vodstvo Reala na 5-0, Pogodak Brazilca pogledajte ovdje.

'63 U igru za Sporting ulazi Vagiannidis, a iz nje izlazi Mangas

'62 Thomas Frank će dati priliku Junaiju Byfieldu (17) koji će u igru umjesto Lucasa Bergvalla.

'61 Oscar Gloukh poravnuje rezultat protiv Villarreala nevjerojatnim pogodkom iz slobodnjaka. Čudesan potez Izraelca pogledajte ovdje.

'55 Real ne staje. Sada je Thilo Kehrer nesretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu i Real ima 4-0. Nesretni trenutak za stopera Monaca pogledajte ovdje.

'54 promjena kod Monaca ulazi Itakura, a izlazi Regeer.

'51 Mlada argentinska zvijezda Franco Mastantuono povisila je prednost Reala. Kraljevi imaju 3-0. Pogodak Reala za 3-0 pogledajte ovdje.

'49 Oluwaseyi odmah po ulasku zabija. Pogodak se provjeravao, ali je sudac nakon konzultacije s VAR-om odlučio priznati pogodak. Nevjerojatni pogodak Kanađanina pogledajte ovdje.

'45 Mijenja i Villarreal. Izašao je Alberto Moleiro, a ušao Tani Oluwaseyi.

'45 Promjena kod Reala. Ušao je Dani Ceballos, a izašao Raul Asencio.

'45 Dvije promjene u redovima Borussije. Ulaze Emre Can i Julian Ryerson, a izlaze Julian Brandt i Serhou Guirassy.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

'45+1 Olympiakos jedan od klubova kojima je pobjeda krucijalna za drugi krug je povisio prednost. Strijelac je Mehdi Taremi, a Rodinei je pokupio drugu asistenciju. Sjajnu kontru i pogodak Iranca pogledajte ovdje.

'39 Scott McTominay dovodi Napoli u vodstvo. Pogodak škotskog veznjaka pogledajte ovdje.

'37 Dominic Solanke povećava prednost. Spursi vode 2-0. Pogodak Solankea pogledajte ovdje.

'36 Promjena kod Kopenhagena: Viktor Dadason izlazi iz igre, a umjesto njega ulazi Pantelis Hatzidiakos.

'35 Thomas Delany je pocrveni. Kopenhagen ostaje s igračem manje.

'31 Kraljevi kornera opet iz kornera. Arsenal ponovi vodi, a strijelac je opet Gabriel Jesus. Pogodak Jesusa pogledajte ovdje.

'30 Warren Zaire-Emery je postigao pogodak, ali je VAR odlučio kako je pritom napravio prekršaj. Poništeni pogodak PSG-a pogledajte ovdje.

'26 Real Madrid je povisio prednost - opet Mbappe. Drugi pogodak Mbappea pogledajte ovdje

'24 Daniel Svenson dobiva crveni karton. Bourssia Dortmund ostaje s desetoricom na terenu. Start Šveđanina pogledajte ovdje.

'18 Petar Sučić pokupio je jedan odbijanac na sedamnaest metara i "bombom" i izjednačio rezultat. Ovo je tek drugi pogodak koji je Arsenal primio u Ligi prvaka ove sezone. Sučićevu bombu s ruba kaznenog udarca pogledajte ovdje.

'14 Argentinski stoper Christian Romero dovodi Tottenham u vodstvo. Pogodak Argentinca pogledajte ovdje.

'10 Gabriel Jesus dovodi Arsenal u vodstvo nakon što je skrenuo loptu Jurriena Timbera. Pogodak Brazilskog napadač pogledajte ovdje.

'5 Mbappe pogađa za vodstvo Real Madrida na asistenciju Fedea Valverdea. Pogodak pogledajte ovdje.

'2 Olympiakos dolazi u vodstvo pogotkom Costinhe. Desni bek grčke momčadi je sjajno ispratio korner i postigao pogodak za 1-0. Pogledajte ga ovdje.