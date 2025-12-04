Osvojio je trofej s jednom od najboljih reprezentacija na svijetu, a pogledajte čime se danas bavi

Mnogi nogometaši su nakon karijere krenuli drugim putevima, o čemu možete čitati i u našem serijalu Karijera nakon karijere. Tim Wiese je otišao u kečere, Djibril Cissé je postao DJ, Daniel Agger je postao tattoo umjetnik i otvorio poduzeće za sanitaciju, a bivša zlatna lopta George Weah postao je političar i predsjednik Liberije. A sada smo dobili novu neočekivanu promjenu.

Benoît Costil, bivši golman Stade Rennaisa, Bordeauxa i Lillea s preko 400 nastupa u francuskoj Ligue 1, postao je uzgajivač kamenica. Ovaj vratar, koji je s Francuskom osvojio Kup nacija 2021., još uvijek igra nogomet, doduše za veterane, a primarno se posvetio uzgoju kamenica. Obnovio je uzgajalište koje se nije koristilo 20 godina, a sada dane, umjesto na treningu, provodi na čamcu i puni sanduke ili slaže mrežaste vreće.

“Ne pretvaram se da sam netko drugi, živim život kakav želim. Nikada me nije privlačilo nogometno blještavilo. Volim imati tu povezanost s morem, naporan rad, vođenje posla, posluživanje u baru, pa čak i ronjenje u hitnim situacijama,” rekao je Costil za L'Équipe.

