Cristiano Ronaldo nije baš lagana osoba za voditi. Svaki trener koji ga je vodio zna da je tip igrača koji želi stalno igrati i provesti maksimalno vrijeme na terenu ako je u mogućnosti. Međutim, jedan od trenera s kojima je bio posebno blizak to je ignorirao te od tada ne razgovaraju.

Prije osam mjeseci je Fernando Santos ostavio je Ronalda na klupi u utakmici Portugala i Švicarske. Santos je otkrio da je do tada imao sjajan odnos s jednim od najboljih u povijesti, ali da od tada ne razgovaraju.

"Ne razgovaramo više. Ne znam koji je dan bio, ali nismo razgovarali otkako sam se vratio iz Katara, a poznajemo se od njegove 19. godine. Taj odnos je ojačao otkad sam ja bio izbornik. Uvijek smo se jako dobro slagali. To je prilično jak izraz, ali nešto kao otac-sin, ili mlađi brat sa starijim bratom. Donijeli smo stratešku odluku u Katru i ništa drugo. Morate to razumjeti. On je najbolji na svijetu, ali je prolazio kroz težak period u karijeri. Imao je užasnih šest mjeseci čak i privatno", rekao je Santos za Abolu.

Santos tvrdi kako je Ronalda užasno pogodila smrt djeteta pri rođenju. "Počelo je s tim, a onda i na sportskoj razini... Cristiano nije imao predsezonu, nije trenirao dva mjeseca, vratio se u Manchester, tamo nije igrao, svađa sa Ten Hagom....

Pokušavali smo ga u onim utakmicama prije Svjetskog prvenstva ubaciti u ritam, ali bio je u najgorem trenutku karijere. Uopće nije imao ritma. Osjećao sam da je bolje za Portugal da ne igra. Bolje čak i za njega. Želio sam nekoga sa drugim karakteristikama. Ponovo bih uradio isto. Na prvom mjestu mislim o ekipi koju treniram", zaključio je bivši selektor Portugala.

